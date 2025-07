WSJ otkriva: Američko ministarstvo je obavijestilo Trumpa da se njegovo ime spominje u spisima o Epsteinu

Tijekom revizije dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom , američko Ministarstvo pravosuđa otkrilo je da se ime Donalda Trumpa više puta pojavljuje u materijalima, potvrdili su visoki dužnosnici administracije, piše The Wall Street Journal (WSJ). O svemu je predsjednik obaviješten još u svibnju, tijekom sastanka u Bijeloj kući s glavnom državnom odvjetnicom Pam Bondi i njezinim zamjenikom.

Prema njihovim riječima, Trump je tada obaviješten da su u dokumentima navedena i mnoga druga poznata imena te da se u njima nalazi veliki broj nepotvrđenih tvrdnji i tračeva, koji se temelje na svjedočanstvima treće ruke. Iako je Trump godinama poznavao Epsteina i družio se s njim, upućeni tvrde kako samo spominjanje u dokumentima ne sugerira kaznenu odgovornost. U istom sastanku Bondi je navela da Ministarstvo pravosuđa neće javno objaviti dodatne Epsteinove dokumente jer sadrže dječju pornografiju i osjetljive informacije žrtava. Trump je, prema navodima dužnosnika, rekao kako će poštovati tu odluku.

Podsjetimo, još u veljači Pam Bondi je javno rekla da ima Epsteinovu listu klijenata "na svom stolu". No u srpnju je Ministarstvo pravosuđa objavilo memorandum u kojem se navodi da revizijom nije pronađena nikakva "lista klijenata", niti dokazi koji bi opravdali novu istragu protiv osoba koje dosad nisu bile optužene. Također je rečeno da većina materijala ne može biti objavljena jer bi na sudu ionako bila zapečaćena kako bi se zaštitile žrtve.

Odluka da se dokumenti ne objave izazvala je žestoke reakcije unutar Trumpove baze – osobito među onima koji su godinama tvrdili da će objava razotkriti globalne elite i moćne demokrate povezane s Epsteinom. Mnogi pristaše to sada doživljavaju kao izdaju. Prema izvorima iz Bijele kuće, piše WSJ. Trump je nedavno rekao da želi da tema Epsteina "nestane iz fokusa javnosti". Sredinom srpnja predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson prekinuo je zakonodavnu sjednicu nakon što su neki zastupnici zatražili glasovanje o objavi dodatnih Epsteinovih dokumenata. Pritisak na administraciju raste.

U međuvremenu, FBI-jev direktor Kash Patel privatno je rekao da se Trumpovo ime nalazi u dokumentima. Sam Patel nije želio komentirati slučaj za novinare The Wall Street Journala, ali je rekao da je odluka o neobjavljivanju u skladu s "temeljitom revizijom" koju su FBI i DOJ proveli. U petak su Bondi i zamjenik glavnog državnog odvjetnika Todd Blanche u izjavi za Wall Street Journal poručili da ništa iz pregledanih materijala ne opravdava dodatnu istragu ili kazneni progon. Istaknuli su kako su predsjednika izvijestili u sklopu redovnog brifinga.

Istoga dana, Trump je naredio Bondi da – uz odobrenje suda – objavi svu relevantnu porotničku dokumentaciju. Bondi i Blanche su zatražili od federalnog suda da to i dopusti, istaknuvši kako je riječ o "javnom interesu". Međutim, službenici administracije priznaju da je malo vjerojatno da će sud odobriti objavu jer se radi o tajnim porotničkim materijalima.

Unatoč službenom stavu, unutar Trumpove administracije vlada duboko nezadovoljstvo. FBI-jev zamjenik Dan Bongino i sam Patel navodno su zagovarali objavu dodatnih dokumenata, smatrajući to ključnim za razotkrivanje povezanosti moćnih osoba s Epsteinom. Bongino, bivši agent i poznati konzervativni komentator, navodno je ljutito reagirao zbog percepcije da štiti tajnovitost, što mu je, prema nekim izvorima, "uništilo vjerodostojnost među bazom". Prema informacijama koje je objavio The Wall Street Journal, došlo je i do žestokog sukoba između Bongina i Bondi 9. srpnja. Bondi ga je optužila da je novinarima odavao informacije s ciljem da našteti njezinoj reputaciji, dok je Bongino bijesno uzvratio da je ona – lažljivica.

U utorak je Todd Blanche izjavio kako Ministarstvo pravosuđa pokušava dogovoriti sastanak s Ghislaine Maxwell kako bi došli do dodatnih informacija o mogućim kaznenim djelima koje su druge osobe počinile zajedno s Epsteinom. Maxwell je 2021. osuđena na 20 godina zatvora zbog pomaganja u seksualnom iskorištavanju maloljetnica. Njezin odvjetnik David Oscar Markus zahvalio je Trumpu "na predanosti istini", dodajući kako Maxwell i dalje pokušava srušiti presudu uz tvrdnju da nije imala pošteno suđenje.

Godinama prije svoje smrti u zatvoru 2019., Epstein i Trump su se udaljili. Trump tvrdi da se njihovo prijateljstvo raspalo još prije nego što je Epstein optužen za podvođenje maloljetnica 2006. godine. Epstein je tada priznao krivnju, odslužio kaznu i registriran je kao seksualni prijestupnik.