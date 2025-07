Prvak javno priznao: 'Trump me prestravio!' Zgroženi nogometaši su ga u čudu gledali

Nogometaš Chelseaja Marc Cucurella priznao je da je bio "prestravljen" kada je bivši američki predsjednik Donald Trump iznenada postao središnja figura proslave naslova svjetskog klupskog prvaka. Trump se neočekivano zadržao na pozornici nakon što je Chelsea pobijedio PSG rezultatom 3:0 i osvojio trofej, i to upravo u trenutku kad je kapetan Reece James trebao podići pehar.

Dok su igrači slavili na stadionu MetLife, Trump se među njima ponašao kao jedan od članova momčadi. Pljeskao je, smiješio se i nije pokazivao namjeru da napusti pozornicu, što je iznenadilo i publiku i nogometaše, a posebno Colea Palmera. U razgovoru za španjolskog novinara Gerarda Romera, Marc Cucurella otkrio je što se događalo iza kulisa te neobične situacije:

"Rečeno nam je da će Donald Trump doći uručiti trofej i da ga, prema protokolu, ne smijemo podići dok on ne napusti pozornicu. Naravno, svi smo čekali da ode, ali on jednostavno nije htio otići. Pogledali smo ga, a on je rekao: 'Samo ga podignite, ja ostajem ovdje'. Pitao sam se tko bi mu se usudio išta reći... Bio sam prestravljen!", ispričao je španjolski branič.

Palmer, koji je s dva gola bio ključni igrač u finalu, nije krio zbunjenost: "Što on radi?", pitao je tada suigrače, a kasnije je dodao:

"Znao sam da će biti ovdje, ali nisam znao da će stajati s nama na postolju dok podižemo trofej, tako da sam bio prilično zbunjen."

Trump je Palmeru osobno uručio i nagradu za najboljeg igrača turnira. Predsjednik SAD-a stigao je na stadion uz glasne zvižduke publike, a utakmicu je pratio iz VIP lože zajedno sa suprugom Melanijom i predsjednikom Fife Giannijem Infantinom. Međutim, pravi vrhunac dogodio se nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Tada je Trump, umjesto da se povuče nakon predaje trofeja, odlučio ostati na pozornici tijekom cijele ceremonije. Infantino ga je, prema izvorima, zamolio da se povuče, no Trump je to odbio i ostao među slavljenicima, upisavši se tako u još jednu neobičnu epizodu sportskih i političkih susreta.