Ekskluzivno na Brands&Trendsu: Štefan Sarvaš otkriva tajne rasta globalnih brendova

Što povezuje M&M’s, Snickers i Skittles? Osim što su među najpoznatijim svjetskim brendovima, iza njihovog kontinuiranog rasta i globalnog uspjeha stoji čovjek koji ove jeseni dolazi u Zagreb – Štefan Sarvaš globalni voditelj strategije rasta u kompaniji Mars Inc. Na Brands&Trends konferenciji Večernjeg lista, koja će se održati 26. studenoga u hotelu Zonar Zagreb, Sarvaš će održati ekskluzivno predavanje “How brands grow: A journey from marketing theory to practical marketing reality”, u kojem spaja suvremenu znanost o marketingu i provjerene primjere iz prakse.

Sarvaš već gotovo dva desetljeća radi u Marsu, gdje je na europskoj i globalnoj razini vodio marketing i tržišna istraživanja. Danas upravlja rastom najvećih tržišta poput SAD-a, Kine, Ujedinjenog Kraljevstva i Brazila te razvojem cijelog segmenta grickalica, a upravo je on autor Mars Snacking Growth Philosophy. Blisko surađuje s vodećim svjetskim istraživačkim centrom Ehrenberg-Bass Instituteom prof. Byrona Sharpa, a kroz Czech Evidence Based Marketing Academy aktivno radi na edukaciji marketinških stručnjaka.

U predavanju će otvoriti pitanja koja muče gotovo svakog marketinškog stručnjaka: je li penetracija doista ključni pokretač rasta, trebamo li prije svega privući nove kupce ili naglasak staviti na distribuciju i komunikaciju, što donosi veći učinak – rast penetracije ili rast tržišnog udjela – i jesu li novi proizvodi u portfelju nužnost ili tek iluzija rasta. Kroz konkretne case studyje globalnih Marsovih brendova pokazat će koje su poluge rasta doista provjerene u praksi te zašto je dosljedna provedba marketinških strategija presudna.

Naglasit će i zašto marketinški stručnjaci moraju preuzeti odgovornost, kako učinkovito “prodati” odluke unutar organizacije te zašto je odlučnost u provedbi jednako važna kao i dobra strategija. Publiku očekuje dinamično, inspirativno i iznimno konkretno predavanje, a način na koji Sarvaš povezuje najnovija znanstvena istraživanja i praktične primjere čini ga govornikom kojeg jednostavno ne smijete propustiti pa svoje karte potražite na linku.