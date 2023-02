Ekonomski analitičar Serdarušić: Ne mogu se načuditi dovoljno koliko je Europa bila naivna

Ekonomski analitičar Hrvoje Serdarušić je danas u Večernjakovu studiju govorio o posljedicama rata u Ukrajini na globalno gospodarstvo. S njim je razgovarao zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista Mislav Šimatović. "Dugoročno se treba planirati sada što dalje, ako želi Europa iz ovog izaći sa što manje štete, u gospodarskom smislu. Naivno je gledati i misliti da će se sve jednostavno razvijati, da će Ukrajina brzo i lako pobijediti. Stoga treba treba tražiti strategiju sada da se što više gospodarska šteta smanji u Europi. I prije izbijanja rata je Europa, posebno Njemačka, ispala naivna. SAD nije“, napominje Serdarušić ističući velike gospodarske gubitke koje trpi njemačko gospodarstvo zbog velike ovisnosti o Rusiji. Jer iza jeftine cijene plina je uvijek bila plaćena politička cijena, kaže on.

"Rat je promijenio gospodarstvo. Povratak na staro otprije invazije teško je moguće. Njemačka je do sada sjedila, takoreći, na dva stolca. Htjeli su imati jeftin ruski plin. Sada toga više nema. Sjetimo se samo ismijavanja one Trumpove izreke od strane njemačkog gospodarstva kada im je spočitavao preveliku ovisnost o ruskim energentima. Sada je to ispalo proročanski. Ne mogu se načuditi dovoljno koliko je Europa bila naivna. Europa ni sada nema neku jedinstvenu politiku, vidjela se ta sebičnost država i u Covid krizi", ističe Hrvoje Serdarušić koji je spomenuo njemačko protivljenje daljnjem razvoju nuklearne energije na europskom tlu, nakon potresa i tsunamija u Japanu, a što je slijedila cijela Europa.

"Nakon toga, od ljeta 2021. cijene plina skaču u nebo“, dodaje Serdarušić koji sada postavlja pitanje nisu li europske države iz ovisnosti o ruskom plinu sada brzo prešle u ovisnost o LNG-u iz Sjedinjenih Američkih Država. Dodaje i kako je bilo naivno pomisliti da će iz ovog rata svijet izaći bez gospodarske štete.

"Svijet je sve više uvezaniji pa se posljedice lako preliju 5.000 kilometara dalje od mjesta događaja. Globalni ekonomski stroj je bio nasilno zaustavljen u proljeće 2020. zbog Covida, sve je otišlo tada u krivom smjeru i teško je bilo vidjeti kako će se razvijati. Inflacija je bila očekivana, možda nisu takve stope, ali bilo je bitnih naznaka inflacije otprije. Moja su predviđanja i da se inflacija neće tako lako zaustaviti, neće to samo stati unatoč donekloj stabilizaciji cijena energenata. Inflacija je sada otišla i na cijene usluga“, govori Hrvoje Serdarušić.

"I što sada dalje? Ekonomija uvijek nađe svoje načine za zaobići sankcije, a inflacija se neće zaustaviti jer se prelila sada na područje usluga. Vlade i središnje banke su kumovale tome otprije i sada se Vlade čude zašto je tome tako. Ogroman višak novca je u sustavu koji je naglo upao u njega i ne može se to sada vratiti nazad. Opasnosti su tu i nove, recesija, problemi s tržištem nekretnina... Trebat će sve to pratiti“, zaključuje Hrvoje Serdarušić.