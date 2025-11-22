EK 'gura' zabranu grijanog duhana i e-cigareta

Na novim globalnim standardima za duhan na Okvirnoj konvenciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) COP11 o kontroli duhana (FCTC) koja danas završava u Ženevi rade čak 183 delegacije. No kako se EU usuglasio da je protiv radikalnih prijedloga SZO-a – koji su osim globalne zabrane uvoza, distribucije i prodaje filter-cigareta, podrazumijevali i moguće zabrane konkretnih duhanskih proizvoda, ograničenje uvoza duhana, postupno smanjenje, pa potpunu zabranu proizvodnje duhana, kao i zabranu prodaje duhanskih proizvoda u trgovinama, kioscima i na benzinskim crpkama – nema prava glasa.

Tijekom višetjednih pregovora na Odboru Vijeća EU (COREPER) nisu, naime, premošteni različiti stavovi država članica. U politici SZO-a, koju je podržala i Europska komisija, ne vide svi benefite poput poboljšanja zdravlja, nego i značajne ekonomske štete zbog mogućeg zatvaranja tvornica, masovnih otpuštanja i gubitaka po državne blagajne. Prema pisanju Euractiva, predložene regulatorne promjene EK utjecale bi na široku bazu manjih i srednjih poduzeća u lancu vrijednosti duhana, čak 5300 njih, što uključuje uvoznike, veletrgovce, prijevoznike, poljoprivrednike.

Tu je i između 250 i 300 tisuća maloprodajnih mjesta za duhanske proizvode, od kojih su mnoga u vlasništvu mikro ili malih poduzeća, te oko 15 tisuća duhanskih firmi od kojih je većina u ekonomski osjetljivim regijama. Praktično je došlo do otvorene pobune nekih nacionalnih vlada čije domaće industrije sa SZO-ovim prijedlogom najviše gube – Italije koja je jedno od najvećih europskih središta za proizvodnju grijanog duhana i nikotinskih vrećica, Poljske s ogromnim proizvodnim linijama za cigarete, filtere, vrećice... Rumunjske, Grčke, Španjolske i Češke koje također održavaju značajne industrijske, poljoprivredne i prerađivačke pogone povezane s nikotinom i alternativnim duhanskim proizvodima.

S druge strane, kreatori politika u nekim europskim zemljama tvrde da smanjena konzumacija duhana dovodi do nižih rashoda za zdravstvenu skrb i manjeg broja izgubljenih godina zbog bolesti, čime se povećava ekonomska produktivnost, pa pristup SZO-a, da bi se implementirao u EU zakonodavstvo, nije jednoglasno prošao.

Talijanski portal La Repubblica, češki Parlamentni listy i još neki strani mediji, a na X-u se oglasio i Janusz Piechociński, bivši potpredsjednik poljske vlade i ministar gospodarstva, jučer, međutim, izvještavaju kako dansko predsjedništvo EU i EK na COP11 pokušavaju zaobići odluku EU članica na COREPER-u i progurati zabranu inovativnih nikotinskih proizvoda poput grijanog duhana, elektroničkih cigareta ili nikotinskih vrećica, što bi, tvrdi se, u praksi značilo povratak cigaretama, brzi porast crnog tržišta i ogromne ekonomske gubitke diljem EU.

Iz hrvatskog Ministarstva zdravstva nedavno su na naš upit odgovorili kako inicijativa SZO-a "ne predstavlja bilo kakav zakonodavni prijedlog ili obvezu za države članice, već se smatra jednom od aktivnosti koje je moguće poduzeti na nacionalnoj razini". I Komisija je od početka inzistirala na tome da su predložene zabrane duhana SZO-a dobrovoljne za države članice. No zašto ih onda uopće predlagati, pitaju se neki, ako to nije uvertira u nadolazeću reviziju Direktive o duhanskim proizvodima EU, za koju je dovoljna i 'kvalificirana većina' država članica.