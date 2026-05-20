Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISTRA DOBIVA VLAK

Trebat će dvije i pol godine da se definira trasa 15 kilometara duge pruge kroz Učku

storyeditor/2026-05-19/PXL_040325_129295106.jpg
Foto: Goran Kovačić/Pixsell
1/3
Autor
Snježana Bičak
20.05.2026.
u 08:16

Dakle, kada nakon dvije i pol godine bude definirana dokumentacija, radit će se glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, tražit će se izvođač radova.

Dugogodišnji san Istrijana da s ostatkom Hrvatske budu spojeni i željezničkom prugom na dobrom je putu da bude i ostvaren. Prvi je korak, naime, HŽ Infrastruktura napravila početkom mjeseca pokrenuvši postupak izrade idejnog projekta kojim će biti precizirano gdje će se, kada i za koliko novca napraviti ta dugoočekivana trasa željezničke pruge koja uključuje i probijanje Učke i gradnju trećeg tunela kojim će naš najveći poluotok s ostatkom Hrvatske povezivati moderni i brzi vlakovi.

– Izgradnja željezničkog tunela kroz Učku jedan je od ključnih strateških projekata za budućnost Istre. Nakon što je realizacijom druge cijevi tunela Učka znatno unaprijeđena cestovna povezanost i sigurnost prometa, prirodno je da sljedeći veliki infrastrukturni korak bude kvalitetno željezničko povezivanje Istre s ostatkom Hrvatske i europskom mrežom. Istra već godinama jasno zagovara modernizaciju i revitalizaciju željezničkog prometa jer želimo suvremenu, elektrificiranu i održivu željeznicu koja će građanima omogućiti bolju mobilnost, a gospodarstvu i turizmu dodatni razvojni potencijal. Željeznica je ekološki najprihvatljiviji oblik prijevoza ljudi i roba te važan dio zelene tranzicije kojoj težimo. Pozdravljamo početak planiranja koridora i izrade potrebne dokumentacije jer je riječ o projektu koji dugoročno može promijeniti prometnu sliku Istre i dodatno ojačati njezinu povezanost s Hrvatskom i Europskom unijom – kazao je istarski župan Boris Miletić.

HŽ Infrastruktura je, dakle, pokrenula projekt izrade studijske dokumentacije i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju željezničkog tunela Ćićarija i spojnih pruga, čime bi se dugoročno unaprijedila željeznička povezanost Istre s ostatkom Hrvatske.

– Ugovor za izradu predmetne dokumentacije sklopljen je sa zajednicom ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost ugovora iznosi 2,08 milijuna eura, a rok za izradu dokumentacije je 30 mjeseci od dana potpisa ugovora. Projektom je predviđena izgradnja tunela duljine oko 15 kilometara, kao i vijadukta duljine oko četiri kilometra, ovisno o konačno definiranoj trasi. Realizacijom ovoga projekta omogućilo bi se putovanje vlakom bez prolaska teritorijem Slovenije i bez potrebe za presjedanjem putnika na autobusni prijevoz u Lupoglavu i Rijeci – navode iz HŽ Infrastrukture.

Dakle, kada nakon dvije i pol godine bude definirana dokumentacija, radit će se glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, tražit će se izvođač radova. Dinamika daljnje realizacije projekta, kažu nadležni, ovisit će ponajprije o osiguranju potrebnih financijskih sredstava. U ovoj fazi, dodaju iz HŽ Infrastrukture, nije precizirano koliko bi taj projekt mogao stajati. U međuvremenu HŽ ulaže u obnovu infrastrukture na području Istre.

– U tijeku je obnova željezničke pruge na dionici državna granica sa Slovenijom – Buzet – Sv. Petar u Šumi dugoj 50 kilometara. Trenutačno se izvode radovi na sanaciji klizišta, usjeka i propusta na dionici Buzet – Lupoglav, kao i pripremni radovi u kolodvorima i na deponijima za dopremu materijala potrebnog za izmjenu kolosijeka, a u potpunosti je obnovljen treći (prolazni) kolosijek u kolodvoru Lupoglav u duljini od 640 metara. Početak obnove kolosijeka na otvorenoj pruzi predviđen je u lipnju 2026. Obnovom dionice ponovno će se omogućiti prometovanje projektiranim brzinama i stabilniji vozni red. Vrijednost radova iznosi 55 milijuna eura iz kredita Europske investicijske banke. Završetak radova planiran je 2028. – navode u HŽ Infrastrukturi.

Ključne riječi
modernizacija željeznice Istra

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!