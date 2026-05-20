Trebat će dvije i pol godine da se definira trasa 15 kilometara duge pruge kroz Učku

Dugogodišnji san Istrijana da s ostatkom Hrvatske budu spojeni i željezničkom prugom na dobrom je putu da bude i ostvaren. Prvi je korak, naime, HŽ Infrastruktura napravila početkom mjeseca pokrenuvši postupak izrade idejnog projekta kojim će biti precizirano gdje će se, kada i za koliko novca napraviti ta dugoočekivana trasa željezničke pruge koja uključuje i probijanje Učke i gradnju trećeg tunela kojim će naš najveći poluotok s ostatkom Hrvatske povezivati moderni i brzi vlakovi.

– Izgradnja željezničkog tunela kroz Učku jedan je od ključnih strateških projekata za budućnost Istre. Nakon što je realizacijom druge cijevi tunela Učka znatno unaprijeđena cestovna povezanost i sigurnost prometa, prirodno je da sljedeći veliki infrastrukturni korak bude kvalitetno željezničko povezivanje Istre s ostatkom Hrvatske i europskom mrežom. Istra već godinama jasno zagovara modernizaciju i revitalizaciju željezničkog prometa jer želimo suvremenu, elektrificiranu i održivu željeznicu koja će građanima omogućiti bolju mobilnost, a gospodarstvu i turizmu dodatni razvojni potencijal. Željeznica je ekološki najprihvatljiviji oblik prijevoza ljudi i roba te važan dio zelene tranzicije kojoj težimo. Pozdravljamo početak planiranja koridora i izrade potrebne dokumentacije jer je riječ o projektu koji dugoročno može promijeniti prometnu sliku Istre i dodatno ojačati njezinu povezanost s Hrvatskom i Europskom unijom – kazao je istarski župan Boris Miletić.

HŽ Infrastruktura je, dakle, pokrenula projekt izrade studijske dokumentacije i idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju željezničkog tunela Ćićarija i spojnih pruga, čime bi se dugoročno unaprijedila željeznička povezanost Istre s ostatkom Hrvatske.

– Ugovor za izradu predmetne dokumentacije sklopljen je sa zajednicom ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost ugovora iznosi 2,08 milijuna eura, a rok za izradu dokumentacije je 30 mjeseci od dana potpisa ugovora. Projektom je predviđena izgradnja tunela duljine oko 15 kilometara, kao i vijadukta duljine oko četiri kilometra, ovisno o konačno definiranoj trasi. Realizacijom ovoga projekta omogućilo bi se putovanje vlakom bez prolaska teritorijem Slovenije i bez potrebe za presjedanjem putnika na autobusni prijevoz u Lupoglavu i Rijeci – navode iz HŽ Infrastrukture.

Dakle, kada nakon dvije i pol godine bude definirana dokumentacija, radit će se glavni projekt, ishoditi građevinska dozvola, tražit će se izvođač radova. Dinamika daljnje realizacije projekta, kažu nadležni, ovisit će ponajprije o osiguranju potrebnih financijskih sredstava. U ovoj fazi, dodaju iz HŽ Infrastrukture, nije precizirano koliko bi taj projekt mogao stajati. U međuvremenu HŽ ulaže u obnovu infrastrukture na području Istre.

– U tijeku je obnova željezničke pruge na dionici državna granica sa Slovenijom – Buzet – Sv. Petar u Šumi dugoj 50 kilometara. Trenutačno se izvode radovi na sanaciji klizišta, usjeka i propusta na dionici Buzet – Lupoglav, kao i pripremni radovi u kolodvorima i na deponijima za dopremu materijala potrebnog za izmjenu kolosijeka, a u potpunosti je obnovljen treći (prolazni) kolosijek u kolodvoru Lupoglav u duljini od 640 metara. Početak obnove kolosijeka na otvorenoj pruzi predviđen je u lipnju 2026. Obnovom dionice ponovno će se omogućiti prometovanje projektiranim brzinama i stabilniji vozni red. Vrijednost radova iznosi 55 milijuna eura iz kredita Europske investicijske banke. Završetak radova planiran je 2028. – navode u HŽ Infrastrukturi.