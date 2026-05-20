Tihi pad Sergeja Lavrova: Putinov ministar ispao je iz najužeg kruga? Sada su ključne dvije osobe

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, navodno je potpuno marginaliziran kada je riječ o pregovorima o okončanju rata protiv Ukrajine. Rekla su to za Kyiv Independent dva ukrajinska i jedan američki dužnosnik. Unatoč čestim komentarima o mirovnim pregovorima, upućeni dužnosnici kažu da Lavrov nema nikakvu ulogu u oblikovanju kontakata s Washingtonom. "U osnovi, Lavrov nema nikakvog utjecaja u tome, oni rabe druge kanale“, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik upućen u pregovore.

Kyiv Independent pojašnjava kako se u središtu ruskog vanjskopolitičkog aparata, uz Lavrova, nalaze još dvije osobe. Najutjecajniji je Jurij Ušakov, dugogodišnji Putinov suradnik i jedan od najiskusnijih stratega vanjske politike. On je također bio ruski veleposlanik u SAD-u. Kada je riječ o pregovorima s Trumpovom administracijom, Kiril Dmitrijev postao je glavni kanal. Iako nije diplomat, čelnik ruskog fonda državne imovine sada je među najvažnijim posrednicima između Moskve i Washingtona. Prema jednom ukrajinskom dužnosniku, Dmitrijev je postao "kanal“ za Putinovo obraćanje američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. On je u stalnom kontaktu s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom, a čini se kako je upravo njegov rastući utjecaj naštetio Lavrovu.

Osim toga, Lavrovljeva smanjena uloga može biti povezana s njegovim tvrdolinijaškim pristupom pregovorima. Naime, Lavrov je često slao poruke koje su proturječile ili komplicirale širu diplomatsku strategiju Moskve. Njegova retorika, između ostaloga, sve više je dolazila u sukob s nastojanjima Bijele kuće da diplomatsko angažiranje s Moskvom prikaže kao produktivno. Također, odigrao je središnju ulogu u propasti onoga što je trebalo postati drugi summit između Trumpa i Putina u Budimpešti u listopadu. Dok se summit dogovarao, Lavrov je obavio telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom koji je srušio inicijativu. Dužnosnici su tada zaključili da nema smisla nastaviti sa summitom jer Moskva nije bila spremna na ustupke.

Lavrov je na kraju ostao na dužnosti, no dužnosnici upućeni u pregovore kažu da je zapravo potisnut iz pregovaračkog procesa. Dmitrijev je sve više preuzimao izravnu provedbu moskovske vanjskopolitičke strategije, uz blisku koordinaciju s Ušakovom, ističe Kyiv Independent. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine, čini se, više ni ne vidi razlog da izravno razgovara s Lavrovom. "Nema se što razgovarati s njim“, rekao je jedan ukrajinski dužnosnik.