Razotkrivena kriminalna skupina koja je dva desetljeća prodavala lažne lijekove i dodatke prehrani

U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji koja se odvijala u Poljskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Moldaviji, a koju je koordinirao Europol, razotkrivena je kriminalna skupina za koju se sumnja da je kroz dva desetljeća djelovanja zaradila najmanje 240 milijuna eura na trgovini lažnim lijekovima i lažnim dodacima prehrani. Europol kaže da je kriminalan skupina čiji su članovi bili državljani Rumunjske, Moldavije, Bugarske, Estonije, Poljske i Ukrajine, samo 2021. imala 70 milijuna eura transakcija, a taj su novac platili očajni i bolesni ljudi koji su povjerovali da lažni lijekovi i lažni dodaci prehrani koje su im članovi kriminalne organizacije nudili i prodavali preko društvenih mreža mogu izliječiti njihov rak, dijabetes, psorijazu...

Tijekom istrage meta istražitelja bili su različiti dijelovi kriminalne mreže i organizacije. Istraživali su se lažni proizvođači lijekova, logističke tvrtke koje su bile uključene u distribuciju, skladišta u Moldaviji i Bugarskoj, a glavni cilj je bio identificirati ključne ljude kriminalne skupine. Utvrđeno je da su kriminalnu mrežu koordinirali ljudi koji su osnovali naizgled legitimne tvrtke za prodaju dodataka prehrani. Te su tvrtke održavale privid legalnosti jer su imale registrirana sjedišta i bankovne račune u više zemalja, a ti su računi služili za prikupljanje prihoda od prodaje. Članovi kriminalne organizacije su imali razne administrativne i tehničke uloge, što je uključivalo komercijale djelatnosti, regrutiranje i obuku novih članova, kao i upravljanje web stranicama na kojima su se promovirali lažni lijekovi i lažni dodaci prehrani.

Sumnja se da su članovi kriminalne organizacije promovirali svoje proizvode i to tako da su na društvene mreže poznatih internet stranica postavljali manipulativne oglase kako bi povećali vidljivost svojih proizvoda. Potom bi se korisnici preusmjerili na sekundarne stranice koje su promovirale dodatke prehrani, često koristeći lažne preporuke poznatih medicinskih stručnjaka i poveznice na službene zdravstvene web stranice. Obmana je dodatno pojačana društvenim inženjeringom i lažnim objavama, a žrtve su se uvjeravale da je riječ o legitimnim proizvodima. Kupce se potom tražilo da daju osobne podatke za narudžbu dodataka prehrani, koje su zatim operateri pozivnih centara koristili za dovršetak prodaje.

Pozivni centri su bili smješteni u Moldaviji i služili su i za regrutaciju novih članova koji su bili obučavani da naprave fiktivne račune na društvenim mrežama i tako promoviraju lažne dodatke prehrani. Regrutacija se radila preko namjenske web stranice koja je imala detaljne upute o stvaranju i upravljanju lažnim računima, što je uključivalo i upute kako onemogućiti da se otkrije lažni račun, kako se izrađuju i koriste lažne fotografije i SIM kartice...

Tvrtke koje su bile uključene u ovu prevarantsku shemu poticale su se da promoviraju dodatke prehrani za kardiovaskularno zdravlje, pri čemu su koristili medicinske podatke i "najnovije vijesti" kako bi privukli kupce. Specifične strategije bile su prilagođene različitim regijama, cilj im je bio starije stanovništvo i povjerenje koje ono ima u liječnike u istočnoj Europi, posebno u Rumunjskoj. Kriminalna skupina je pokrenula opsežne i obmanjujuće kampanje kako bi promovirala svoje proizvode kao prave tretmane za ozbiljne bolesti.

Tijekom koordinirane policijske akcije, uhićeno je devet osoba, zaplijenjeni su novac, nekretnine i lažni lijekovi u vrijednosti 1,7 milijuna eura. U Bugarskoj je otkriveno glavno skladište s lažnim lijekovima u kojima je nađeno tisuće paketa s 300 vrsta lažne hrane, dodataka i lijekova, U Rumunjskoj je blokirano 196 internet stranica preko kojih su se promovirali lažni lijekovi... Europol upozorava da su lijekovi i dodaci prehrani koje je nudla kriminalna mreža, nisu bili legalno registrirani te nisu imali potrebna odobrenja, kontrolu kvalitete i kliničke podatke, a sastav proizvoda i kako se kontroliraju također nisu bili poznati što je dodatni rizik za javno zdravlje.