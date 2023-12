EIB: Istražit ćemo je li Kovačev prekršio Kodeks ponašanja

Europska investicijska banka (EIB) istražit će je li bivši direktor zagrebačkog ureda te institucije prekršio Kodeks ponašanja EIB-a. Nakon što je više od 20 godina bio na čelu HBOR-a, Anton Kovačev 1. srpnja 2015. godine počeo je raditi za Europsku investicijsku banku, a ubrzo nakon toga postao je voditeljom ureda EIB-a u Zagrebu. Na toj je poziciji bio do prošle godine, kada ga je u rujnu zamijenila Slađana Ćosić. Međutim, Kovačev je ubrzo našao novi angažman te ga je u lipnju ove godine Vlada predložila za člana Nadzornog odbora HEP-a do provedbe izbora članova NO HEP-a, a najduže na šest mjeseci. Sredinom kolovoza Kovačev je imenovan predsjednikom Nadzornog odbora HEP-a umjesto Gorana Granića.

Prema kodeksu ponašanja EIB-a, godinu dana nakon odlaska iz Europske investicijske banke zabranjeno je bivšim radnicima raditi na bilo kojem poslu, projektu ili transakciji u kojoj su izravno sudjelovali u svojstvu zaposlenika/člana EIB Grupe. Obratili smo se EIB-u za komentar budući da nije prošla godina dana od odlaska Kovačeva iz EIB-a pa do zapošljavanja u HEP-u. - Europska investicijska banka odbila je komentirati slučaj čekajući ishod potencijalne istrage, što je standardna procedura kada se zaprime ovakve optužbe - odgovorili su nam iz EIB-a.

EIB je 2021. godine odobrio financiranje novih projekata u Hrvatskoj, a jedan od njih odnosi se i na HEP. Sa 63 milijuna eura kredita, koji je ugovoren u prosincu 2021. godine, podržali su program HEP-a u ulaganje u obnovljive izvore energije. Kako su tada naveli u priopćenju, to predstavlja 'ključnu mjeru za ubrzano postizanje energetske neovisnosti Hrvatske i EU-a'.

- Radi se o prvom projektu obnovljive energije koji naša banka financira u Hrvatskoj. To će financiranje pomoći HEP-u pri ulasku na tržište obnovljive energije, ali i u provedbi daljnjih projekata razvoja obnovljivih izvora energije - ističe Grigorios Krallis, viši inženjer za sektor energetike u Europskoj investicijskoj banci.

EIB, Europska komisija i Europska banka za obnovu i razvoj sa 130 milijuna eura financirale su 2018. godine provedbu HEP-ovog projekta postrojenja za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije EL-TO u Zagrebu. Gradnja je počela 2019. godine, a prije nekoliko dana obavljena je uspješna potpala prve plinske turbine. Nakon testnih faza bloka puštanje u probni rad očekuje se u proljeće iduće godine.