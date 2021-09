ECDC objavio novu koronakartu Hrvatske, cijela država je u crvenom

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti danas je objavio novu koronakartu kojom bilježe 14-dnevnu incidenciju zaraze koronavirusom.

Prema novim podacima, kao što je i predviđano, cijela Hrvatska je označena crvenom bojom. Crvena boja označava 14-dnevnu incidenciju od 75 do 200 zaraženih na 100.000 stanovnika s udjelom pozitivnih većim od 4 posto te područja u kojima je 14-dnevna incidencija zaraženih od 200 do 500 na 100.000 ljudi.

Hrvatska, naime, ima skok od 35 posto u broju zaraženih u odnosu na prošli tjedan. Danas je zabilježen 941 novi slučaj koronavirusa, jučer 1237, a dan ranije 704.

Prošloga tjedna dio Hrvatske, odnosno cijela Slavonija, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija bile su označene crvenom bojom dok je ostatak Hrvatske bio u narančastom. No, situacija se sada pogoršala.

