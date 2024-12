Dvije obitelji s djecom traže pomoć Hrvatske, otvara se mogućnost izlaska preko Turske

U Siriji se trenutačno nalazi stotinjak državljana Republike Hrvatske, kažu u hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova, a do nedjelje popodne dvije su obitelji poslale upit o mogućnostima za izvlačenje iz te zemlje. Riječ je o obiteljima s djecom i brakovima u kojima je jedan partner iz Hrvatske, a drugi iz Sirije. Te dvije obitelji ukupno broje desetak ljudi. I te obitelji, kao i hrvatski diplomati u Zagrebu u Ministarstvu vanjskih poslova, a posebno hrvatski veleposlanik u Egiptu Tomislav Bošnjak – jer se Sirija nerezidencijalno pokriva iz Egipta – tijekom dana pokušavali su na sve načine organizirati evakuaciju, no sve do popodneva za to nije bilo mogućnosti zbog iznimno lošeg sigurnosnog stanja na terenu. No onda je, nakon konzultacija, zvanja, dogovora, pregovora oko 15 sati došla do nas neslužbena vijest da se ipak otvara mogućnost evakuacije preko Turske. Kako se stanje konstantno mijenja, nema još informacija dokle je odmaknula ta akcija i je li se uopće pokazala izvedivom.

Stalni razgovori

Istu sudbinu u toj zemlji dijelili su i drugi strani državljani, među njima i državljani EU, jer je sigurnosna situacija toliko loša, a očekuje i njezino pogoršanje. Kad se dogodi neočekivana kriza, prirodna, zdravstvena ili sigurnosna, u nekoj zemlji, države izvlače svoje državljane koji to žele, no to nije uvijek moguće lako organizirati. Pri tome države surađuju kako bi što više ljudi odvelo na sigurno. Države EU se koordiniraju, u tom trenu traju stalni sastanci, telefonski pozivi, kako međusobno, tako i prema državama preko kojih bi se evakuacija mogla dogoditi, tako i s vlastima zemlje gdje se dogodila kriza. Ako se otvori mogućnost, ubrzano se rade popisi tko bi mogao s kim i kako: tako su, primjerice, za vrijeme pandemije COVID-19, po dva, tri hrvatska državljana "ubacivali" u gotovo bilo koji zrakoplov koji bi letio prema Europi, boreći se za bilo koje prazno mjesto, ili ih skupljali autobusom po bespućima Južne Amerike, ili pak skupljali i ispratili veliku grupu ljudi iz raznih dijelova zemlje, kao što je organizirao hrvatski veleposlanik u Kini. Za istaknuti je da je baš kod te krize bilo vidljivo koliko se koja država brine za svoje državljane. Na primjer, Australija je zatvorila svoje granice pa tko je imao nesreću biti izvan te države, na odmoru ili putu, jednostavno nije imao načina vratiti se kući. Iz tog su se izrodile mnoge strašne priče, kao, primjerice, jedne mlade Australke s kojom smo razgovarali. Ona je sa svojim partnerom došla u Englesku na odmor manje od tjedan dana prije nego što su australske vlasti zatvorile granicu. Tada je bila trudna nekoliko mjeseci. Kući više nije mogla. Ostali su u Engleskoj i našli nekakve poslove da prežive. Ona je rodila, a onda ju je partner napustio. U Australiji je u međuvremenu izgubila posao. Vratila se repatrijacijskim letom tek krajem 2021.

Državljani Hrvatske, a i EU, ipak imaju snažnu zaštitnu mrežu. Pa tako i sad hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s nadležnim Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Egiptu, drugim državama članicama Europske unije i Službom za vanjsko djelovanje EU nastavlja pratiti razvoj situacije na području Sirije. Hrvatska je i ranije upozorava svoje građane o stanju u Siriji, ne preporučujući putovanja i boravak.

– Ističemo kako je razina preporuke koja se navodi na javnim stranicama u vezi s putovanjima i boravkom na području Sirije jasna te nedvojbeno upućuje na složenost sigurnosne situacije – još jednom navode iz MVEP-a.

Diplomat "specijalac"

Hrvatska pokriva Siriju iz Egipta, gdje je veleposlanik Tomislav Bošnjak, jedan od najiskusnijih i najsposobnijih hrvatskih diplomata ili kako je poznat među kolegama kao "svemoguća legendarna osoba" i specijaliziran za izvanredne situacije. Među ostalim, u posljednje je vrijeme bio angažiran u slučaju uhićenih Hrvata u Zambiji, gdje je službeno došao kao prevoditelj, a prije toga ga se moglo vidjeti kako je baš on dočekao hrvatskog državljanina Vjekoslava Prebega, ukrajinskog borca, u Saudijskoj Arabiji, kad je ovaj tamo stigao iz ruskog zarobljeništva. Za pretpostaviti je da je i on održavao kontakte i sudjelovao dijelom u operaciji razmjene zarobljenika. Također, pod njegovom ingerencijom organizirana je evakuacija hrvatskih državljana iz Gaze. Bošnjak je dugo – 30 godina – živio u iseljeništvu, u Francuskoj, Belgiji i Australiji, a po povratku u Hrvatsku, tijekom Domovinskog rata bio je savjetnik za Bosnu i Hercegovinu hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana. Bio je veleposlanik u Islamskoj Republici Iranu, Kanadi, Kataru, gdje je bio prvi hrvatski veleposlanik, a od 2017. veleposlanik je u Arapskoj Republici Egiptu.

Od subote, mnoge su europske zemlje ozbiljno shvatile pogoršanje stanja u Siriji i sigurnost njihovih građana. Talijanski ministar vanjskih poslova rekao je kako je Italija spremna za evakuaciju svojih državljana, no to je bilo prije pogoršanja stanja na terenu. S druge strane, neki državljani EU ne traže evakuaciju – primjerice, nijedan poljski državljanin nije zatražio izvlačenje iz te zemlje.

GALERIJA Sirijci slave na ulicama, ruše kipove dinastije Asad: 'Ovo je naš pad Berlinskog zida'