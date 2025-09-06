Tko je kriv za probleme u Srbiji? Hrvatska. Tko ih izaziva? Hrvatska. Kome smeta jaka Srbija? Hrvatskoj. Što žele hrvatski mediji? Građanski rat u Srbiji. Tko plaća studente koji blokiraju fakultete? Hrvatske službe. Tko su studenti koji prosvjeduju protiv Aleksandra Vučića? Ustaše. Tko su svi ostali prosvjednici? Također – ustaše.
Ovo nisu dijelovi izmišljenog narativa ni parodije. Riječ je o godinama sustavno građenom obrascu mišljenja i retorike vladajuće političke elite u Srbiji, predvođene Aleksandrom Vučićem. U javnom prostoru, u državnim medijima i političkim istupima, Hrvatska se gotovo svakodnevno prikazuje kao glavni vanjski neprijatelj, dok se svaki oblik unutarnjeg otpora – bilo studentski prosvjedi, građanski bunt ili politička kritika, etiketira kao rezultat stranog, najčešće hrvatskog, upletanja.
Smjena Vučićeve vlasti u Srbiji: Bi li to odgovaralo ovakavoj Hrvatskoj
Hrvatska se po atmosferi nasilja opasno približila Srbiji, jedino još ovdašnja publika mirno sjedi i valjda čeka sudnji dan vjerujući kako se 'građanski ratovi' događaju samo drugima
Komentara 4
Kako smo se to mi približili susjedu na rubu građanskog rata?
Mokri snovi čelnog dnovinara.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Čitam i ne vjerujem da se Hrvatska po atmosferi nasilja opasno približila Srbiji. Ili je to neka šala. Jučer čitam kako je Hrvatska najsigurnija zemlja u EU. Kada samo vidim što se događa u najrazvijenijim zemljama Europe, ovo u Srbiji neću niti spominjati, onda sam potpuno uvjeren da je Hrvatska doista najsigurnija zemlja u Europi za njezine građane i za njezine goste. To potvrđuje i statistika.