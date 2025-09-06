Smjena Vučićeve vlasti u Srbiji: Bi li to odgovaralo ovakavoj Hrvatskoj

Tko je kriv za probleme u Srbiji? Hrvatska. Tko ih izaziva? Hrvatska. Kome smeta jaka Srbija? Hrvatskoj. Što žele hrvatski mediji? Građanski rat u Srbiji. Tko plaća studente koji blokiraju fakultete? Hrvatske službe. Tko su studenti koji prosvjeduju protiv Aleksandra Vučića? Ustaše. Tko su svi ostali prosvjednici? Također – ustaše.



Ovo nisu dijelovi izmišljenog narativa ni parodije. Riječ je o godinama sustavno građenom obrascu mišljenja i retorike vladajuće političke elite u Srbiji, predvođene Aleksandrom Vučićem. U javnom prostoru, u državnim medijima i političkim istupima, Hrvatska se gotovo svakodnevno prikazuje kao glavni vanjski neprijatelj, dok se svaki oblik unutarnjeg otpora – bilo studentski prosvjedi, građanski bunt ili politička kritika, etiketira kao rezultat stranog, najčešće hrvatskog, upletanja.