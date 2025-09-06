Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PRIVEDENO 42 LJUDI

Masovna uhićenja nakon kaosa u Novom Sadu, Dačić opleo po studentima: 'Riječ je o planiranom nasilju'

Anti-government protestors clash with riot police in Novi Sad
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
06.09.2025.
u 14:26

Prosvjednici, koje predvode studenti, kritiziraju propuste u izgradnji povezane s korupcijom i traže transparentnu istragu. Od svibnja traže i raspisivanje prijevremenih izbora, što Vučić, na vlasti od 2014., i ponovno izabran 2022. na mandat od pet godina, ne želi, tvrdeći da je riječ o stranoj uroti da ga se sruši s vlasti

Četrdesetdvoje ljudi privedeno je u petak navečer nakon prosvjeda u Novom Sadu koji je policija rastjerala suzavcem, objavilo je u subotu srbijansko ministarstvo unutarnjih poslova.

Prosvjed, na kojem su se okupile tisuće ljudi koji se protive nacionalističkom predsjedniku Aleksandru Vučiću, novi je u nizu prosvjeda organiziranih širom zemlje od pada betonske nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu u studenom prošle godine pri čemu je poginulo 16 ljudi, prenosi Afp.

Prosvjednici, koje predvode studenti, kritiziraju propuste u izgradnji povezane s korupcijom i traže transparentnu istragu. Od svibnja traže i raspisivanje prijevremenih izbora, što Vučić, na vlasti od 2014., i ponovno izabran 2022. na mandat od pet godina, ne želi, tvrdeći da je riječ o stranoj uroti da ga se sruši s vlasti.

Masovna uhićenja nakon kaosa u Novom Sadu:
Anti-government protestors clash with riot police in Novi Sad
U petak navečer, 13 policajaca ozlijeđeno je u napadu prosvjednika i privedeno je 42 ljudi, rekao je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić za javnu televiziju RTS. Prosvjednici su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta kamenjem, bakljama i šipkama, dodao je, kritizirajući "šokantno i očito planirano" nasilje koje se želi iskoristiti kao "političko gorivo radi raspirivanja tenzija". Dugo mirni, prosvjedi su zadnjih mjeseci postali nasilni zbog, po prosvjednicima, zbog snažne represije policije i pristaša vlade.

Na prosvjedu u petak u Novom Sadu prosvjednici su bacali kamenje na policiju koja je odgovorila suzavcem i šok granatama, po izvjestitelju AFP-a.  Vučić je optužio prosvjednike da žele "okupirati sveučilište u Novom Sadu" i da "ugrožavaju stabilnost i sigurnost Srbije". U zemlji se u nedjelju očekuju provladini prosvjedi. Pod pritiskom ulice zadnjih mjeseci, vlada je rekonstruirana, premijer je smijenjen, a nekoliko bivših ministara je uhićeno i optuženo.

