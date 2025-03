Dva mjeseca vojnog roka biti će plaćena 2.200 eura i ulazit će u radni staž

Od jeseni ove godine nove generacije ročnika mogle bi krenuti s obukom ukoliko se usvoje zakoni uvođenja obveznog vojnog roka i Zoran Milanović da svoj pristanak. Obuka duga osam tjedana počela bi od rujna ili najkasnije listopada, a provodila bi se u tri vojarne, prenosi Danas.hr. Temeljna vojna obuka provodit će se u Kninu, Slunju i Požegi, a sve su vojarne opremljene po NATO-standardu. Ročnici će za dva mjeseca obuke, koji se računaju u radni staž, dobiti 2.200 eura te imati prednost pri zapošljavanju u državnoj upravi.

"Nakon završetka temeljnog vojnog osposobljavanja ti ročnici također stječu pravo da se izravno mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu. Oni koji se neće prijavit će dobiti raspored u razvrstanu pričuvu", ističe general-pukovnik Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera OSRH-a. Studenti će moći odgoditi služenje do 30. godine, dok će zaposleni biti zaštićeni od otkaza tijekom služenja vojnog roka. "To će koštati četiri milijuna eura po jednoj generaciji, a ukupno će ih biti pet u cijeloj godini. Znači govorimo o nekih dvadeset milijuna eura ukupnog troška na godišnjoj razini za temeljno vojno osposobljavanje", najavio je Kundid. Izmjene bi idućeg tjedna trebale biti dostavljene i predsjedniku, a zatim idu u javno savjetovanje. Trebale bi biti izglasane u Saboru do ljetne stanke.

"Klasična vojnička spavaonica, deset kreveta za deset ljudi u skladu sa standardom. Svaki vojnik ima pet metara kvadratnih, što se toga tiče. Novi kreveti, novi madraci, novi ormari", objašnjava Kundid. Napominje da su klasične učionice opremljene sa svom informatičkom opremom potrebnom za obuku u učioničkim uvjetima. Očekuje se da će godišnje kroz program proći između 18 i 20 tisuća ročnika, iako će neki iskoristiti pravo na priziv savjesti te umjesto vojne službe odabrati civilni rok. "Očekujemo da ne smijemo biti ispod pet tisuća na godišnjoj razini, ali ja sam siguran da će biti puno, puno veći odaziv jer i određeni benefiti koje smo osigurali i koji će imati oni koji se budu odlučili na dva mjeseca na temeljno vojno osposobljavanje će sigurno biti motivacijski faktor", naglašava ministar obrane Ivan Anušić.