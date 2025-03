Anušić otkrio nove detalje oko vojnog roka: 'Mi smo u iščekivanju prvih ročnika u naše vojarne'

Obavezni vojni rok mogao bi biti uveden do rujna ili listopada, najavio je to ministar obrane Ivan Anušić koji je ove srijede otkrio nove detalje oko obaveznog vojnog osposobljavanja u trajanju od dva mjeseca koje se uvodi u Hrvatskoj. Prva generacija ne bi trebala imati manje od 5 tisuća ročnika, smatra Anušić, a jedna generacija koštat će Hrvatsku oko četiri milijuna eura.

- Uvjerili smo se da smo u potpunosti spremni za primjenu temeljnog vojnog osposobljavanja. Obavljat će se ovdje, Slunju i u Požegi. Nadamo se da će usvajanje zakona biti do 15. srpnja, kad je gotovo zasjedanje Sabora. Mi smo u iščekivanju prvih ročnika u naše vojarne. To će koštati po generaciji 4 milijuna eura, a ukupno će ih biti pet u jednoj godini. To je ukupnog troška od 20 milijuna eura - kazao je.

- Imamo procjenu potencijala. Kad govorimo o muškarcima koji pune 18 godina, njih je od 17.000 do 19.000. Djevojke nemaju obavezu, ali kao što dolaze dragovoljno i danas, sigurno će se pojavljvati i dalje, to je oko 15 posto. Ne možemo znati koliko će biti onih koji će se pozivati na priziv savjesti. Mi ćemo zadovoljavati potrebe HV-a s 4-5 tisuća ročnika. Ne smijemo biti ispod 5 tisuća, ali sam siguran da će odaziv biti puno veći. Sigurni smo da će benefiti biti dovoljan poticaj da odaberu vojno osposobljavanje, a ne civilno osposobljavanje koje neće imati toliko benefita - kazao je. Anušić se osvrnuo i na situaciju u BiH, nakon što je čelnik Republike Srpske Milorad Dodik osuđen, a za njega je zatraženo i privođenje na saslušanje.

- Ja se nadam da neće biti eskalacije. No, ni prije tri godine nismo vjerovali da će biti invazije, tako smo mislili i 90-ih da neće biti rata, a bilo ga je. Sada smo u puno zapaljivijoj situaciji zbog izjava koje dolaze od čelnika u BiH, tako da mi moramo biti spremni - komentirao je.