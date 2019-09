Dva dana prije tragedije 11. rujna na HRT-u prikazan scenarij napada

Danas, prije točno 18 godina, SAD i svijet bili su obavijeni u crno. Riječ je o četiri koordinirana teroristička napada na SAD u kojem je poginulo više od 3000 ljudi. Oko samog napada ima i dan danas nerazjašnjenih stvari, što daje ljubiteljima teorija zavjera

prostora da puste mašti na volju te se poigraju kontekstom i pozadinom ovog scenarija.

Od dobro potkrijepljenih činjenicama i argumentima, do onih koje su tu samo da zabave publiku- postoje raznorazne konspiracijske teorije. Jedna od njih je i ta da je samo dva dana prije napada na Hrvatskoj radioteleviziji puštena prva epizoda serije "The Lone Gunmen", koja je spin-of TV serije Dosje X, piše 24 sata. U toj su epizodi prikazani prizori gdje su napadači s daljinskim uređajem navodili putnički zrakoplov Boeing 727 u tornjeve Svjetskog trgovinskog centra (WTC).

Slična se stvar dogodila par dana nakon toga, ali u stvarnosti. Naime, pripadnici Islamističke terorističke skupine Al-Qa’ida su oteli četiri zrakoplova. Od njih su dva zrakoplova zabila su se u takozvane "Blizance", nebodere WTC-a u centru New Yorka, koji su bili srušeni. Treći zrakoplov zabio se u Pentagon, a četvrti, koji je išao prema Washingtonu, srušio se na polje u Pennsylvaniji.

Spomenuta je serija u SAD-u emitirana šest mjeseci ranije nego li u Hrvatskoj, a izvršni producent serije, Frank Spotnitz, komentirao je nakon napada kako mu se sve činilo nestvarno i da je, kako kaže, na dan napada mislio da gleda vlastitu seriju na televiziji.

- U tjednima i mjesecima iza 11. rujna nitko nije uočio sličnosti. Potresno je da možeš izmisliti scenarij, a onda to sve vidiš na malim ekranima. Ono što me najviše uznemiruje jest to da ako ja kao pisac fikcije mogu izmisliti takav scenarij, onda i ljudi koji imaju moć i vlast i čiji je posao zamišljati ovakve scenarije, mogu učiniti isto to- kazao je Spotnitz.