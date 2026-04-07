VIDEO Snimka koja je izazvala buru, teoretičari zavjera kažu da je ovo dokaz: 'Artemis? Lažan do bola'

Dok dio svijeta hvali povijesni uspjeh NASA-ine misije Artemis II, ima i onih koji vjeruju kako je sve samo velika varka. Prije nego što su obišli Mjesec i postavili novi rekord za najdalje putovanje od Zemlje, astronauti su uživo govorili za CNN o svom putovanju, a pored njih je lebdjela plišana igračka, kao dokaz bestežinskog stanja. No, teoretičari zavjere tvrde kako u tom intervju postoji dokaz kako je misija lažirana. Tijekom intervjua, navodno je došlo do distorzije i treperenja teksta na natpisu na igrački.

"Zeleno platno u studiju se pokvarilo tijekom Artemis misije na Mjesec…. Sve je lažno!?", "Čista green screen glupost. Ista ona tkanina koju koriste na filmskim setovima. Artemis? Lažan do bola. Nikad nisu otišli tamo. Cijela stvar je režirani cirkus, a mi smo idioti koji to plaćamo. Istina je zakopana ispod slojeva CGI-ja i laži. Probudi se, čovječe", "Preko 50 milijuna dolara dnevno da nam serviraju green screen", neki su od komentara na društvenim mrežama.

New York Post pojašnjava kako se to vjerojatno dogodilo jer je isječak snimljen s televizijskog ekrana na kojem je bila aktivna obrada s chromakey slojem. Riječ je o efektu koje televizijske kuće znaju koristiti kako bi uživo ubacivale natpise i grafike na snimku. Uz to, NYP ističe kako na originalnoj snimci CNN-a nema distorzija ili treperenja, nego samo na viralnom isječku koji je snimljen mobitelom.

