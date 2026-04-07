Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE VJERUJU U PUT OKO MJESECA

VIDEO Snimka koja je izazvala buru, teoretičari zavjera kažu da je ovo dokaz: 'Artemis? Lažan do bola'

NASA Artemis II Missions
Foto: ABACA/ABACA
1/8
Autor
Dora Taslak
07.04.2026.
u 18:30

"Preko 50 milijuna dolara dnevno da nam serviraju green screen", komentirala je jedna osoba

Dok dio svijeta hvali povijesni uspjeh NASA-ine misije Artemis II, ima i onih koji vjeruju kako je sve samo velika varka. Prije nego što su obišli Mjesec i postavili novi rekord za najdalje putovanje od Zemlje, astronauti su uživo govorili za CNN o svom putovanju, a pored njih je lebdjela plišana igračka, kao dokaz bestežinskog stanja. No, teoretičari zavjere tvrde kako u tom intervju postoji dokaz kako je misija lažirana. Tijekom intervjua, navodno je došlo do distorzije i treperenja teksta na natpisu na igrački. 

"Zeleno platno u studiju se pokvarilo tijekom Artemis misije na Mjesec…. Sve je lažno!?", "Čista green screen glupost. Ista ona tkanina koju koriste na filmskim setovima. Artemis? Lažan do bola. Nikad nisu otišli tamo. Cijela stvar je režirani cirkus, a mi smo idioti koji to plaćamo. Istina je zakopana ispod slojeva CGI-ja i laži. Probudi se, čovječe", "Preko 50 milijuna dolara dnevno da nam serviraju green screen", neki su od komentara na društvenim mrežama. 

New York Post pojašnjava kako se to vjerojatno dogodilo jer je isječak snimljen s televizijskog ekrana na kojem je bila aktivna obrada s chromakey slojem. Riječ je o efektu koje televizijske kuće znaju koristiti kako bi uživo ubacivale natpise i grafike na snimku. Uz to, NYP ističe kako na originalnoj snimci CNN-a nema distorzija ili treperenja, nego samo na viralnom isječku koji je snimljen mobitelom. 
FOTO Prizori za povijest: Iz svemirske letjelice stigle su zapanjujuće fotografije
NASA Artemis II Missions
1/28

Ključne riječi
teorija zavjere svemir Mjesec Artemis II NASA

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!