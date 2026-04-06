Novo ograničenje goriva stvorilo kaos, ADAC: Umjesto pojeftinjenja, gorivo svaki dan sve skuplje

Novi propisi o ograničavanju cijena goriva, koji su stupili na snagu početkom travnja u Njemačkoj, trebali su donijeti olakšanje vozačima. No, umjesto smirivanja tržišta, događa se upravo suprotno, cijene nastavljaju rasti iz dana u dan. Prema tvrdnjama njemačkog automobilskog kluba ADAC, uvedeno pravilo prema kojem benzinske crpke smiju povećati cijene samo jednom dnevno i to u podne nije postiglo željeni efekt. Iako je snižavanje cijena dopušteno u bilo kojem trenutku, praksa pokazuje da dobavljači koriste ovu regulaciju za dodatna poskupljenja.

Trend rasta cijena posebno je došao do izražaja tijekom uskrsnog vikenda. Već u subotu zabilježeni su značajni skokovi, prosječna cijena dizela dosegnula je 2,425 eura po litri, što je više od deset centi iznad dosadašnjeg maksimuma iz 2022. godine. Super E10 također je poskupio i približio se rekordnim razinama.

Kako prenosi Fenix Magazin, situacija se dodatno pogoršala na sam Uskrs. Dobavljači su iskoristili mogućnost dnevnog usklađivanja cijena te su ih ponovno podigli. Super E10 poskupio je za više od 7 centi, dok je dizel također zabilježio sličan rast. Time su cijene ponovno nadmašile razine iz prethodnog dana, što dodatno potvrđuje zabrinutost stručnjaka.

Iz ADAC-a upozoravaju kako ovakav model regulacije ne samo da ne ograničava rast cijena, već zapravo ostavlja prostor za njihovo kontinuirano povećavanje. Umjesto stabilizacije tržišta, vozači se suočavaju s novim valom poskupljenja. Šest dana nakon uvođenja pravila zabilježen je tek simboličan pad cijena premium benzina – i to za svega jedan cent. No već sljedeći dan, na Uskrsni ponedjeljak, cijene su ponovno krenule uzlaznom putanjom.

Premium benzin dosegnuo je oko 2,29 eura po litri, Super E10 oko 2,24 eura, dok je dizel narastao na gotovo 2,49 eura. Dan ranije cijena premium benzina bila je tek neznatno viša, što pokazuje koliko su promjene minimalne kada dođe do pada, ali izrazite kada cijene rastu.