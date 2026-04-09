FOTO Pogledajte fotografiju koju je Kina objavila: 26 poziva za mir

Iako se vjeruje da je sudjelovala u mirovnom procesu, Kina ne otkriva puno detalja o svojoj ulozi u prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država postignutom ovog tjedna. Mao Ning, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine, kazala je kako je Kina aktivno radila na okončanju sukoba od samog početka borbi. "Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu i davati pozitivan doprinos vraćanju mira i stabilnosti u regiji Zaljeva i Bliskog istoka", navela je.

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, potvrdila je da su se tijekom posljednjih dana pregovora o iranskom prekidu vatre održali razgovori na visokoj razini između SAD-a i Kine, a američki čelnik Donald Trump ranije je kazao kako vjeruje da je Kina odigrala ulogu u uvjeravanju Irana da pristupi pregovorima o prekidu vatre, prenosi CNN.

Peking se smatra važnim igračem u mirovnom procesu zbog diplomatskih i ekonomskih veza s Teheranom. Kina se tijekom sukoba prikazivala kao glas mira, dok tamošnji predsjednik Xi Jinping nastoji povećati utjecaj u globalnim sigurnosnim pitanjima. Tome je doprinijela i grafika koja se širi društvenim mrežama, a koju je objavio Xie Feng, veleposlanik Kine u SAD-u.

Na njoj stoji kako prikazuje "26 poziva za mir" ministra vanjskih poslova Wang Yija. Riječ je o razgovorima s nizom zemalja koji su se dogoditi od početka napada na Iran 28. veljače. "Kina, uvijek sila mira", naveo je veleposlanik uz grafiku.

— Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) April 8, 2026