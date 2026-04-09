Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA GRAFIKA

FOTO Pogledajte fotografiju koju je Kina objavila: 26 poziva za mir

Chinese Foreign Minister Wang Yi attends a press conference on the sidelines of the National People's Congress, in Beijing
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
09.04.2026.
u 12:34

Peking se smatra važnim igračem u mirovnom procesu zbog diplomatskih i ekonomskih veza s Teheranom

Iako se vjeruje da je sudjelovala u mirovnom procesu, Kina ne otkriva puno detalja o svojoj ulozi u prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država postignutom ovog tjedna. Mao Ning, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine, kazala je kako je Kina aktivno radila na okončanju sukoba od samog početka borbi. "Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu i davati pozitivan doprinos vraćanju mira i stabilnosti u regiji Zaljeva i Bliskog istoka", navela je. 

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, potvrdila je da su se tijekom posljednjih dana pregovora o iranskom prekidu vatre održali razgovori na visokoj razini između SAD-a i Kine, a američki čelnik Donald Trump ranije je kazao kako vjeruje da je Kina odigrala ulogu u uvjeravanju Irana da pristupi pregovorima o prekidu vatre, prenosi CNN.

Peking se smatra važnim igračem u mirovnom procesu zbog diplomatskih i ekonomskih veza s Teheranom. Kina se tijekom sukoba prikazivala kao glas mira, dok tamošnji predsjednik Xi Jinping nastoji povećati utjecaj u globalnim sigurnosnim pitanjima. Tome je doprinijela i grafika koja se širi društvenim mrežama, a koju je objavio Xie Feng, veleposlanik Kine u SAD-u.

Na njoj stoji kako prikazuje "26 poziva za mir" ministra vanjskih poslova Wang Yija. Riječ je o razgovorima s nizom zemalja koji su se dogoditi od početka napada na Iran 28. veljače. "Kina, uvijek sila mira", naveo je veleposlanik uz grafiku.
Trump u govoru više puta kritizirao američke saveznike: "NATO nam nije pomogao"
Ključne riječi
Iran SAD rat na Bliskom istoku Kina

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
12:53 09.04.2026.

Oni su za mir u svijetu kad je kod nekog drugog. Ali istodobno se pripremaju za aneksiju Tajvana, za koju im ne bi bio problem pobiti i 10 milijuna ljudi ako treba. Isto tako i unutar svojih službenih granica mogli bi zbrisati milijune pojedinaca ili etničkih skupina koje im ne odgovaraju.

Avatar IvanR
IvanR
13:00 09.04.2026.

Ne lupetaj

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!