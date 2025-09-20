Dva automobila i kamion prilaze križanju, tko ima prednost prolaska?

Prometna pravila dizajnirana su kako bi osigurala sigurnost sudionika u prometu i omogućila nesmetan protok vozila, no stvarne prometne situacije često su složenije, osobito kada se radi o raskrižjima bez semafora i prometnih znakova. U takvim slučajevima, vozači se oslanjaju na opća prometna pravila kako bi izbjegli nesreće i osigurali sigurnu vožnju.

Nedavno je na društvenim mrežama osvanula zanimljiva fotografija koja prikazuje izazovnu prometnu situaciju na jednom takvom raskrižju. Na slici su tri vozila koja se susreću: žuti automobil, plavi automobil i kamion. Pitanje koje je izazvalo raspravu među vozačima glasi: tko ima prednost u ovoj situaciji i kojim redoslijedom bi vozila trebala proći kroz raskrižje?

Foto: Facebook/eCPP.si

Prema prikazu, žuti i plavi automobil voze ravno, dok kamion skreće ulijevo. Da bi se pravilno riješila ovakva situacija, ključno je primijeniti pravilo desne strane, jedno od osnovnih prometnih pravila koje se koristi na raskrižjima bez dodatnih signalnih sredstava. Ovo pravilo nalaže da vozač uvijek mora propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.

Uz pravilno razumijevanje i primjenu pravila desne strane, vozači mogu jednostavno odrediti redoslijed prolaska kroz raskrižje, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma ili nesreća. Dakle, pravilni redoslijed je: žuti automobil, zatim plavi automobil i na kraju kamion.

