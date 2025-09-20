Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMETNA SITUACIJA

Dva automobila i kamion prilaze križanju, tko ima prednost prolaska?

Facebook/eCPP.si
VL
Autor
vecernji.hr
20.09.2025.
u 08:14

Uz pravilno razumijevanje i primjenu pravila desne strane, vozači mogu jednostavno odrediti redoslijed prolaska kroz raskrižje, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma ili nesreća.

 Prometna pravila dizajnirana su kako bi osigurala sigurnost sudionika u prometu i omogućila nesmetan protok vozila, no stvarne prometne situacije često su složenije, osobito kada se radi o raskrižjima bez semafora i prometnih znakova. U takvim slučajevima, vozači se oslanjaju na opća prometna pravila kako bi izbjegli nesreće i osigurali sigurnu vožnju.

Nedavno je na društvenim mrežama osvanula zanimljiva fotografija koja prikazuje izazovnu prometnu situaciju na jednom takvom raskrižju. Na slici su tri vozila koja se susreću: žuti automobil, plavi automobil i kamion. Pitanje koje je izazvalo raspravu među vozačima glasi: tko ima prednost u ovoj situaciji i kojim redoslijedom bi vozila trebala proći kroz raskrižje?

Foto: Facebook/eCPP.si

Prema prikazu, žuti i plavi automobil voze ravno, dok kamion skreće ulijevo. Da bi se pravilno riješila ovakva situacija, ključno je primijeniti pravilo desne strane, jedno od osnovnih prometnih pravila koje se koristi na raskrižjima bez dodatnih signalnih sredstava. Ovo pravilo nalaže da vozač uvijek mora propustiti vozilo koje dolazi s njegove desne strane.

Uz pravilno razumijevanje i primjenu pravila desne strane, vozači mogu jednostavno odrediti redoslijed prolaska kroz raskrižje, čime se smanjuje mogućnost nesporazuma ili nesreća. Dakle, pravilni redoslijed je: žuti automobil, zatim plavi automobil i na kraju kamion.

FOTOGALERIJA Ovo su najbolji rabljeni automobili koje možete kupiti

FOTO Ovo su najbolji rabljeni auti koje možete kupiti
1/14

Ključne riječi
prometna pravila križanje

Komentara 3

Pogledaj Sve
ZA
!zagreb!
09:26 20.09.2025.

Jedna iznimka ima u ovakvim situacijama. Ako jedan od vozača ima BMW, on ima prednost.

CA
CarlElias
09:18 20.09.2025.

Primjećujem kako na raskršćima sa semaforom vozači sve češće propuštaju pješake koji imaju crveno svjetlo, ponekad čak staju u raskršću s dvije trake kako bi "propustili" pješaka koji stoji na crvenom. Suludo ko sve dobiva vozačke dozvole.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
09:07 20.09.2025.

Onaj ima prednost gdje je Dalmatinka za volanom.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još