Dubrovački gradonačelnik: Uvodimo novi segment održivosti za veću kvalitetu života svih građana

Jedna od mjera za smanjenje prekomjernog turizma kojemu se Dubrovnik unatrag nekoliko godina odupire uvođenjem ograničenja poput smanjenja broja kruzera s osam na dva dnevno odnosi se na od iduće godine obveznu rezervaciju datuma i vremena za posjet gradskim zidinama. Prije nekoliko dana BBC je objavio veliki tekst u kojem hvali napore Grada, navodeći kako ograničavanjem broja posjetitelja, odbijanjem novca od kruzera pa čak i zabranom kotača na koferima gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poduzima radikalne mjere kako bi jedan od najpreopterećenijih europskih gradova ponovno pretvorio u mjesto u kojem lokalci mogu živjeti i turisti uživati, ustvrdivši da nitko nije otišao tako daleko.