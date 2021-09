Državna komisija poslala packu Tomaševiću: Nije smio poništiti natječaj za glomazni otpad

Ne trebamo više nikoga, Čistoća to i sama može raditi. Pola sirovina se proda, a pola se zdrobi, što su do sada radile privatne tvrtke - zašto je poništio natječaj za oporabu glomaznog otpada, objašnjavao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sredinom kolovoza, kad je objavio da sljedeće dvije godine, na koliko se sporazum o oporabi navedenog otpada trebao sklopiti, neće trebati nikoga.

Dvije su ponude stigle na taj natječaj, podsjetimo, ona Reoma grupe, koja je ponudila zagrebački glomazni otpad oporabljati za 89 milijuna kuna, i ona Cezara, koji je rekao da posao može napraviti za 125 milijuna. Sama javna nabava raspisana je još u prosincu lani, ali odluku o “pobjedniku” natječaja, pojasnio je Tomašević, prijašnja vlast nije donijela.

Drobilice naišle na zapreke

On je prošlog mjeseca najavio nabavu drobilica i pojasnio kako je jedna već testirana te to sve skupa radi super. U međuvremenu je ipak dio glomaznog otpada poslao u Sisak na zbrinjavanje tamošnjoj tvrtki Royal Media jer sistem s drobilicama naišao je na određene zapreke u vidu dozvola i nabave, pa se sad otpad usitnjava ondje i vozi natrag na Jakuševec. Čeka sad Tomaševića još jedna zapreka, a to je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, odnosno Reoma grupa koja se žalila na gradonačelnikovo poništavanje natječaja, a žalbu i dobila.

Točnije, Državna je komisija zaključila da Tomašević nije imao osnove za poništavanje natječaja za glomazni otpad. Zašto? U najkraćim crtama, jer je naručitelj, odnosno Grad Zagreb pojasnio kako je nadmetanje poništio jer je tek sad postao svjestan da otpad i sam može oporabljivati, dok su iz Državne komisije zaključili da to ne može biti točno.

– Naručitelj je u Odluci o poništenju naveo da poništava predmetni postupak javne nabave jer su postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su bile poznate prije. Navedeno obrazlaže na sljedeći način:

“Tijekom srpnja 2021. pokrenut je niz aktivnosti u podružnici Čistoća za zbrinjavanje glomaznog otpada i otpada od drva, a koji bi bio financijski održiv, s ciljem smanjivanja troškova odvoza otpada oporabitelju i povećanja prihoda od prodaje reciklabilnih frakcija otpada. U tu svrhu angažirani su radnici u Čistoći za razvrstavanje glomaznog otpada te je preuzeto upravljanje platoa od podružnice ZGOS za koji postoji dozvola i odobrenje za razvrstavanje glomaznog otpada na druge frakcije.... u međuvremenu su pokrenute aktivnosti za zbrinjavanje ostatka otpada na način da bi se taj otpad uz pomoć drobilice usitnjavao i time kreirao otpad čije se zbrinjavanje može obaviti uz znatno nižu cijenu – kako je Grad pojasnio “nove okolnosti” koje su nastale nakon raspisivanja natječaja, navodi se u obrazloženju odluke Državne komisije.

Ona se, pak, poziva na rješenje Gradskog ureda za gospodarstvo, dostavljenog još lanjskog prosinca, u kojem stoji kako je Čistoća bila ovlaštena razvrstavati i zbrinjavati glomazni otpad i prije nego je pokretnut postupak javne nabave, “što predstavlja činjenicu koja je bila poznata naručitelju i koja se ne može ocijeniti kao novo poznata okolnost”.

Trebao je znati...

– Od naručitelja se očekuje uložiti dužnu pažnju prilikom pripreme postupka, upravo kako bi se izbjegle situacije kao što je ova – kazali su iz Državne komisije, koja podsjeća i da je ovaj natječaj raspisan za sklapanje okvirnog sporazuma, što ne obvezuje naručitelja da sklapa pojedinačne ugovore o javnoj nabavi, odnosno Grad i dalje može “otpad zbrinjavati na drugačiji, ekonomičniji način u cijelosti ili u dijelu opsega usluge. A što sad sve to, konkretno, znači? Ukratko, Tomašević je trebao znati za koje vrste otpada Čistoća ima dozvole, iako je natječaj za oporabu glomaznog raspisan pola godine prije nego je on postao gradonačelnik.

Također, morat će natječaj privesti kraju, odnosno donijeti odluku o “pobjedniku”, ali ni s Reomom, koja se žalila na poništenje natječaja, a niti s Cezarom nije primoran potpisati ugovor jer samim se natječajem sklapa okvirni sporazum na dvije godine. Ali znači to da ako njegova metoda s drobilicama “zapne”, za posao oporabe ne bi mogao tražiti ni drugu tvrtku. Također, Reomi je dužan, jer je izgubio pred Državnom komisijom, nadoknaditi 20 tisuća kuna troškova postupka žalbe.

