UŽIVO Tomašević Hermanu: 'U čemu je problem? Što god da predložimo, vi ćete biti protiv'

U tijeku je četvrta sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom redu su danas 33 točke među kojima su rebalans proračuna, obnova kulturnih institucija, dodjela nagrade "Luka Ritz", financijska izvješća ZET-a i Holdinga... A po hitnom je postupku jučer dodano još pet točaka svezi ustrojstva upravnih tijela, mjera potpore za ugostitelje i obrtnike, imenovanja članova kazališnog vijeća HNK i Gavella te imenovanje v.d. ravnatelja Centra mladih "Ribnjak".

10.40 - Hoće li se Grad napokon aktivno uključiti u sudske postupke i da se vidi kakva je šteta prouzročena u Zagrebu proteklih 15 godina? - rekao je Renato Petek (Nezavisni) dodajući kako ako, primjerice "govorimo o proračunu i kažemo da je rupa tolika i tolika, doći će Filipović i reći će da postoje druge stavke pa će biti percepcija tko je u pravu ili u krivu".

- Ovo je vaš najsramotniji ispad koji ste imali da moje ime spominjete u okviru ovoga. Sram vas može biti što me spominjete u ovakvom kontekstu - dodao je Filipović.

10.27 Dnevni red je prihvaćen većinom glasova. Slijede pitanja i prijedlozi.

- Znamo da je KK Cibona jedan od simbola Zagreba. Danas je u teškoj krizi, što je posljedica teškog klijentelizma. To je gradonačelnik istaknuo u kampanji kao jedan od glavnih problem sporta u Zagrebu. Tu su neformalno gospodarili i još uvijek gospodare poslušnici pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Zašto dosad niste ništa poduzeli kako bi se rasvijetlilo financijsko stanje kluba? - rekao je Trpimir Goluža (Most). Da je stanje u klubu loše, složio se i Tomašević.

- Uprava kluba ga je dovela do tu gdje je i trebala bi odgovarati za to, ali ona nije gradska ustanova. MI smo napravili reviziju poslovanja, ali s obzirom na vrlo loše poslovanje, mogu reći da sam definitivno zabrinut oko stanja ondje. Pozivam ministarstvo i inspekcije da pobliže istraže situaciju. Stanje je teško i potrebna je promjena - kazao je Tomašević dodajući kako će poslati kontrolu ondje da regulira kako se troši novac dobiven iz gradske blagajne.

10.15 Glasa se o prijedlogu FIlipovića i Dobrovića da se s dnevnog reda povuče točka u vezi izgradnje pristupne ceste za sortirnicu u Resniku. Glasalo je 43 zastupnika, njih 29 je protiv, 14 za, a prijedlog nije prihvaćen. Glasa se sljedeće za "Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela". Glasalo je njih 42, 38 je za, 4 protiv pa je ovaj prijedlog prihvaćen i stavljen na dnevni red pod točku 16. "Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19" je pak s 42 glasova za stavljeno kao točka 17 dnevnog reda. Prihvaćeni su svi prijedlozi stavljeni po hitnom postupku i uvršteni u dnevni red sjednice skupštine.

10.07 Stanka je gotova.

- Znamo da ste vršili pritisak na određene članove vijeća HNK da odstupe sa svojih pozicija. Neki u na to pristali, drugi nisu. Zašto ponovno idu ta imenovanja i zašto se ponovno sve događa iza zatvorenih vrata? Proteklih četiri godina smo slušali očito bajke i floskule o promjenama u Zagrebu. Što se tiče izgradnje pristupne ceste sortirnice u Resniku, tražimo i apeliramo da se ta točka povuče s dnevnog reda. To je parcijalno rješavanje ogromnog globalnog problema. U gradu se gomila glomazni otpad. Koliko košta to da se odvozi u Sisak? - istaknuo je Herman.

Tomašević je na to odgovorio kako se 20 godina nije ništa napravilo po pitanju gospodarenja otpadom.

- Već sam rekao da što god mi predložili, vi (HDZ) ćete biti protiv. Jučer smo imali sastanak s ministrom Tomislavom Ćorićem. Trebamo imati spreman projekt i lokacijsku dozvolu za izgradnju sortirnice. U čemu je problem sa sortinicom? Što god predložili, bit ćete protiv. Izgradnjom prisutpnih cesta bit ćemo spremi kad se raspiše EU natječaj da se prijavimo da povučemo novce za izgradnju sortirnice. To je velika investicija, ali se isplati jer nećemo morati plaćati privatna poduzeća za to. Imat ćemo usto i sirovine koje ćemo moći prodati kasnije. Nemamo puno vremena da odgađamo pitanje zbrinjava otpada. Tako da točka ostaje - rekao je Tomašević.

9.35 Mislav Herman (HDZ) je tražio stanku od 30 minuta da se "upoznaju s točkama po hitnom postupku".

S njim se složio i zastupnik Slaven Dobrović (DP).- Nisu stvoreni preduvjeti da se na skupštini donose odluke vezane uz gospodarenje otpadom - kratko će Dobrović.

Na temu otpada nismo spremni danas raspravljati. Otpad se vozi u Sisak pa vozi na Jakuševac. Ne želimo otpad na Resniku. Gdje je i zelena površina oko sortirnice koje su najavljivane u kampanji? - kazao je Davor FIlipović (HDZ).

Krenula je rasprava o prijedlogu dnevnog reda.

9:20 - Predlažem da se točke 20 i 21 pomaknu u dnevnom redu i tako postanu točke 4 i 5 zbog tehničkih situacija vezanih uz rad Holdinga - započeo je tako sjednicu gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dakle, umjesto na kraju sjednice, o prijedlogu zaključka pripajanja društava Centar, AGM, Zagrebačka stanogradnja i GSKG u Holding glasat će se nakon točaka o rebalansu proračuna.