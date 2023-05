Država će rasteretiti male plaće, povišica za velike na gradovima. Primorac: Potičemo konkurenciju

Gradovi i općine moći će raspisivati ​​znatno niže stope poreza na dohodak od postojećih 20 i 30 posto te se tako boriti za zadržavanje vlastitog stanovništva i doseljavanje ljudi sa strane! Cilj najavljene promjene u sustavu poreza na dohodak je poticanje konkurencije između lokalnih jedinica, kazao je ministar financija Marko Primorac.

Vlada će sigurno ukinuti prirez, no gradovi koji to žele moći će povećati stopu poreza na dohodak za iznos sadašnjeg prireza. Ići će se u drugom smjeru, država će odrediti donju i gornju granicu poreznih stopa, a lokalne će jedinice autonomno odlučivati ​​o tome koliki će porezi na dohodak biti.

– Idemo na reformski iskorak kako bismo onima koji žele mogli otvoriti prostor za porezno rasterećenje. Gradovi će moći zadirati u strukturu svojih poreznih prihoda, recimo smanjiti porez na rad, a povećati poreze na paušalni najam apartmana ili porez na imovinu – kazao je Primorac. Vlada će smanjenjem doprinosa osigurati povećanje nižih plaća, a na lokalnim je jedinicama da se utvrdi koliko će rasti ljudima s najvišim dohocima, kazao je Primorac u razgovoru s novinarima. Kad je riječ o doprinosima, odredit će se fiksni iznos do kojeg se, do određene razine bruto plaća, neće plaćati doprinosi, nakon čega će se ta obveza postupno povećavati do razine iza koje će se plaćati puna stopa doprinosa.

