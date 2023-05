Plenković nas želi natjerati na nepopularne poteze

Pojašnjenje premijera Plenkovića da ukidanje prireza neće automatski značiti i manje prihode za lokalnu samoupravu nije umanjilo nezadovoljstvo gradonačelnika velikih gradova najavljenom reformom poreza na dohodak. Kritičari tvrde kako ovakve reforme nitko neće imati koristi te da je Plenkovićeva jedina namjera natjerati gradonačelnike da donesu politički nepopularne poteze.

Naslijeđeni dugovi

Plenković je, naime, najavio da će se kao kompenzacija za ukidanje prireza gradovima omogućiti da na svom području podignu stope poreza na dohodak, čime bi mogli potpuno nadoknaditi prihod koji će izgubiti ukidanjem prireza. No, u situacijama u kojima to ne budu mogli izbjeći, odluka o većoj poreznoj stopi ići će na njihov, a ne na račun njihovih prethodnika. Primjerice, maksimalnu stopu prireza od 18 posto u Zagrebu nije utvrdila aktualna vlast već prethodna. No, ako su točni podaci o naslijeđenim dugovima koje Tomašević iznosi, sada neće imati druge već povećati porez na dohodak koliko god mu to omogući novi zakon ili značajno poskupjeti usluge poput smještaja u vrtiću, javnog prijevoza i sl., a ništa od toga za gradonačelnika ne može biti previše ugodno.

Tomašević se zbog toga jučer krenuo unaprijed opravdavati, pojašnjavajući kako je višak koji su uprihodovali gradovi i općine zbog rasta plaća dijelom već potrošen na sam rast plaća, a zbog inflacije su rasli i drugi troškovi. Zagrebački gradonačelnik odbija Plenkovićevo tumačenje da lokalna samouprava neće trpjeti jer je ove godine ostvarila visok ukupni suficit. Tvrdi da je taj suficit Zagreb planirao, odnosno da je on dio proračunskih dokumenata na temelju kojih bi grad trebao kompenzirati dubioze iz proteklih godina i sveo na nulu kašnjenja u plaćanjima prema ustanovama u iduće tri godine.

Na Plenkovićeva pojašnjenja žestoko je opet reagirao i splitski gradonačelnik Ivica Puljak, koji također tvrdi da je riječ o političkom sukobu s oporbenim gradonačelnicima koji će se prelomiti preko leđa građana, i to, kaže, samo zbog premijerova ega.

– Ovaj prijedlog je pretakanje iz šupljeg u prazno jer će građani na jednoj stavci dobiti 10-20 eura, dok će na povećanju trošarina za gorivo potrošiti bitno više, tako da će, kad se podvuče crta pod ovo samovoljno mijenjanje poreznog zakona, građani i gradovi imati manje, a država kojom upravlja HDZ- više novca – naglasio je Puljak. Iznio je i brojke. Kaže da Split godišnje od prireza uprihoduje 91 milijun kuna, a samo na financiranje HNK ode oko pola tog iznosa, gradski prijevoz subvencioniraju sa 60 milijuna, a u sport ulažu 100 milijuna kuna godišnje što je više nego što prikupe prireza.

– To su sve usluge koje ćemo financirati i nakon ukidanja prireza, model moramo pronaći kad vidimo konkretan prijedlog, a ne premijerove nesuvisle medijske najave – kazao je Puljak. Dodao je i kako je u kontaktu s gradonačelnicima Zagreba i Rijeke, kako bi zajedno također morali reagirati pritiskom na premijera.

– Naši se odnosi moraju temeljiti na zakonu i na poštivanju javnog interesa, a ne na tome tko je koliko simpatičan premijeru. Građani ne smiju imati drugačiji tretman od Vlade ako gradonačelnik kritizira neke poteze premijera, a to se upravo ovdje događa. No, građani sve vide i o tom tretmanu Splita sve će reći na sljedećim parlamentarnim izborima – kazao je Puljak.

Čekaju se detalji

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović također kaže kako sve što je do sada čuo na temu “reforme” ide u pravcu “on će smanjivati, mi dizati” i pita se čemu ukidanje prireza da bi netko balansirao. Kaže kako je jako teško u ovom trenutku govoriti o “poreznoj reformi” jer još nitko nije vidio detalje i samim time nemoguće je napraviti izračune, ali da mu doista sve izgleda kao pokušaj da se “reforme” napravi preko leđa nekoga drugoga.

Nakon početnog negodovanja u HDZ-u zbog najava ove reforme, situacija se primirila i sada svi čekaju da prijedlog sa svim izračunima bude javno predstavljen pa da mogu zaključiti koliko će tko dobiti, a koliko izgubiti reformom. Pritom je posebno puno pitanja oko budućih prihoda županija, koje bi po ovom što se do sada zna ovisili o volji gradova i općina na njihovu području. Iz Vlade nam potvrđuju kako će novi zakonski limiti omogućiti gradovima da porez na dohodak smanje i ispod sadašnje niže stope, što bi automatski značilo i manji prihod županija od sadašnjega. Međutim, ističu kako su upravo županije ostvarile najveći suficit te da ne bi trebale trpjeti preveliko opterećenje čak ni ako većina jedinica na njihovu području odluči smanjiti porez.

