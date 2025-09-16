Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA

Društvo koje u svakodnevnom životu tolerira nasilje mora računati i na nasilje u politici

US Anti Trump Protest - Washington
Middle East Images/ABACA/ABACA
Autor
Neven Budak
16.09.2025.
u 14:00

Linije sukoba unutar Amerike su raznovrsne i brojne te se ne mogu svesti na ljevicu i desnicu, iako se danas čini da je to glavni konflikt

Dok u svijetu raste strah od ozbiljne ugroze demokracije u SAD-u, što svakako nije sasvim neutemeljen strah, s obzirom na Nacionalnu gardu poslanu u gradove kojima vladaju demokrati i s obzirom na Trumpove prijetnje da će s tom praksom nastaviti, iz iste zemlje stižu podaci Gallupova istraživanja o tome kako među demokratskim biračima, pogotovo mlađima, raste sklonost prema socijalizmu. To se tumači kao rezultat dviju neuspješnih predsjedničkih utrka Bernyja Sandersa koji je postigao da se s pojma socijalizma u Americi skine stigma kojom je bio izjednačavan s komunizmom, pa je svaki njegov zagovornik bio smatran neprijateljem američkog načina života.

Ključne riječi
političko nasilje socijalizam demokracija SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još