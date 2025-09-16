Društvo koje u svakodnevnom životu tolerira nasilje mora računati i na nasilje u politici

Dok u svijetu raste strah od ozbiljne ugroze demokracije u SAD-u, što svakako nije sasvim neutemeljen strah, s obzirom na Nacionalnu gardu poslanu u gradove kojima vladaju demokrati i s obzirom na Trumpove prijetnje da će s tom praksom nastaviti, iz iste zemlje stižu podaci Gallupova istraživanja o tome kako među demokratskim biračima, pogotovo mlađima, raste sklonost prema socijalizmu. To se tumači kao rezultat dviju neuspješnih predsjedničkih utrka Bernyja Sandersa koji je postigao da se s pojma socijalizma u Americi skine stigma kojom je bio izjednačavan s komunizmom, pa je svaki njegov zagovornik bio smatran neprijateljem američkog načina života.
