PODNESENA KAZNENA PRIJAVA

Policija razbila lanac preprodaje droge u Zagrebu: U stanu skrivao veliku količinu droge i novca

Ivan Grandov/Hina
19.03.2026.
u 11:53

Policija sumnja da je uhićeni radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine amfetamina, kokaina i konoplje.  Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Susedgrada te ju tako pripremljenu prodavao na nezakonitom tržištu

Policija je prijavila 36-godišnjaka zbog sumnje na preprodaju droge, nakon što je u stanu u Susedgradu pronašla oko 750 grama amfetamina i kokaina, manju količinu marihuane te novac, a osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava zagrebačka.

Policija sumnja da je uhićeni radi daljnje preprodaje nabavljao veće količine amfetamina, kokaina i konoplje.  Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na području Susedgrada te ju tako pripremljenu prodavao na nezakonitom tržištu. Pretragom stana u srijedu poslijepodne policija je pronašla 525,4 grama kokaina, 225 grama amfetamina te 4,6 grama konoplje, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, izvijestila je policija.
