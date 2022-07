Drastično poskupljenje domova za starije: '86-godišnjakinja je poručila neka je izbace iz doma'

Cijena smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe posljednjih mjeseci rastu, a prema najavama cijene bi mogle biti još više. Naravno, to brine korisnike, ali i one koji to namjeravaju postati.

U Varaždinskoj županiji cijena je od veljače porasla 30 posto. U Slavonskom Brodu 20 posto, u Rijeci i domovima kojima je osnivač županija 12, u Belom Manastiru, Đakovu i Osijeku 10 posto. Zagreb je još po starim cijenama, ali nova poskupljenja su moguća. U splitske domove nove cijene stižu na jesen, piše RTL.

- Nova poskupljenja su najavili od nove godine od 10 posto, tko će to izdržati. A mirovine će povisiti za 4 posto - kazala je Biserka Vinceković iz Varaždina čija obitelj će za smještaj 86-godišnje tete u domu za starije i nemoćne osobe u Varaždinu platiti sedamsto kuna više nego u lipnju odnosno 4.200 kuna.

- Njezina mirovina je 3000 kuna, računica je jasna. Njezina reakcija je bila neka me izbace. Mi to nećemo dozvoliti, još su tu i troškovi lijekova - poručila je Biserka.

- Došlo je do povećanja struje za 300 posto, namirnica do 100 posto, jednostavno takav način funkcioniranja nije bio održiv. A od resornog ministarstva dobivamo najmanja sredstva - objašnjava Valentina Štefičer, socijalna radnica u Domu za starije osobe Varaždin.

U domovima i ministarstvu uvjeravaju da nitko neće završiti na ulici.

- Mi ćemo za njih u slučaju potrebe pokrenuti priznavanja prava iz sustava socijalne skrbi, kako baš nitko ne bi ostao bez smještaja. Ostali imaju svoje obveznike - kaže Štefičer.

