Dramatičan dan u Banskim dvorima: Kako smo od kandidatkinje za ministricu na kraju dobili kandidata

Branko Bačić novi je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a Šime Erlić novi ministar regionalnog razvoja i fondova EU. Potpredsjednik HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu EU fondova na tim će funkcijama zamijeniti Ivana Paladinu i Natašu Tramišak. U organizacijskim promjenama vezanim uz obnovu bez funkcije ostaje i državni tajnik u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.

Dramatičan dan

O ovim izmjenama javnost je izvijestio premijer Andrej Plenković, nakon izrazito dramatičnog dana u Banskim dvorima, koji je počeo sastankom vladajuće koalicije, na kojem je premijer partnere izvijestio kako će nova ministrica graditeljstva biti savjetnica predsjednika Hrvatske gospodarske komore Mirjana Čagalj. Sudionici ovog sastanka kasnije su nam prepričali kako je jedan od njih premijera na kraju pitao mogu li nova kadrovska rješenja iznijeti u javnost, nakon čega im je odgovoreno da imena ne govore. No, kako bi time zapravo poručili da premijeru daju bjanko potpis za bilo kakve promjene, svi su se suzdržali od službenih izjava.

Uslijedila je sjednica užeg kabineta Vlade na kojoj je bilo i dvoje ministara u odlasku, a potom je sazvano uže predsjedništvo HDZ-a. No, tek što je sastanak počeo, premijeru je njegov najbliži suradnik Marko Milić nešto šapnuo na uho, a onda su, tvrde naši izvori, njih dvojica otišli sa sastanka, da bi članovima stranačkog Predsjedništva uskoro mailom došao prijedlog imenovanja novih ministara, bez imena Mirjane Čagalj i s imenom Branka Bačića. U elektroničkom glasanju ovom se prijedlogu, kako neslužbeno doznajemo, usprotivio potpredsjednik stranke i osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Anušićevo protivljenje već je jednom od smjene spasilo Natašu Tramišak, kad je u svibanjskoj rekonstrukciji Vlade njezino ime također bilo na stolu. Glavna zamjerka tada joj je bila manjak povjerenja između nje i premijera, i to nakon što je u medije iscurila informacija o prijetnjama ministrici zbog raskida ugovora potpisanog prije njezina mandata s tvrtkom koja je radila softver za ministarstvo. Premijer je tada dao jasno dao do znanja da zamjera ministrici što ga osobno nije izvijestila o prijetnjama, zbog kojih je Tramišak na kraju podnijela i kaznenu prijavu. Čitav događaj tada je nazvao bizarnim, a manjak povjerenja i jučer je naveo kao glavni razlog ministričine smjene.

- U funkcioniranju Vlade najvažnije je povjerenje, da biste imali dobar tim morate imati maksimalno povjerenje u svoje suradnike. To je ono što očekujem od svih i moja je procjena u ovom trenutku bila da je osvježenje na toj dužnosti nužno - rekao je Plenković. A da nije sretna zbog smjene nešto kasnije je pokazala Nataša Tramišak, koja se po posljednji put obratila medijima iz ministarstva kojem je na čelu do petka, kada se očekuje saborsko izjašnjavanje o imenovanju novih ministara.

- U svom kratkom razgovoru s premijerom nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga to čini. I dalje nije dao odgovor niti razloge zbog kojih je tražio moju smjenu - kazala je Tramišak, navodeći što je sve dobroga napravila u resoru EU fondova otkako je, prije dvije i pol godine, imenovana na ministarsku dužnost. Naglasila je, također, da je po dolasku u Ministarstvo zatekla dvije istrage.

- Izvidi Uskoka bili su u tijeku. Istraga se intenzivirala kada je s radom počeo OLAF. Te neke podatke ne možete, naravno, ni iznositi. Bez obzira na istragu koja je bila u tijeku, mi smo se trudili raditi svoj posao u otežanim uvjetima i okolnostima - kazala je ministrica u odlasku, zahvaljujući svojim suradnicima na trudu. Dalje od toga Tramišak nije otišla, no novinari su Plenkovića na presici suočili s napisima o navodnoj OLAF-ovoj istrazi protiv budućeg ministra Šime Erlića zbog projekta na kojem je radio u Zadru.

- Jesam, raspitao sam se o tome. Koliko je nama poznato, ništa se tu ne događa osim članaka u nekim medijima - rekao je Plenković, a na pitanje što ako se pokaže da istraga postoji odgovorio je: "Ne znam, to ćemo vidjeti".

S obzirom na to da je u dosadašnjim kadroviranjima u Vladi HDZ ranije vodio računa o regionalnoj zastupljenosti ministara unutar svoje kvote, preostaje još vidjeti hoće li u slavonsko-baranjskoj organizaciji stranke biti širih reakcija na smjenu Nataše Tramišak od Anušićeva protivljenja u glasanju na Predsjedništvu stranke. Ovih dana oko toga su se u HDZ-u mogle čuti različite teorije, posebno nakon najave da će se Tramišak vratiti u zastupničke klupe, u kojima je mandat osvojila na zadnjim parlamentarnim izborima. No, zasad se čini se kako je malo vjerojatno da će Anušić i njegova organizacija snažnije zaoštravati na ovom pitanju, odnosno da će pokušati usmjeriti zastupnike iz svoje izborne jedinice protiv mainstream politike u HDZ-u.

'Što se dogodilo?'

Što se tiče Mirjane Čagalj, ona je za 24 sata posvjedočila da ju je u zadnji čas nazvao Plenković i izvijestio da je dobila podršku koalicijskih partnera, ali da se on odlučio za Bačića na čelu Ministarstva graditeljstva.

- Ne znam što se dogodilo - rekla je Čagalj, otkrivajući i kako joj je premijer ponudio da bude dio Bačićeva tima. Slično iskustvo je, otkrivaju njegovi suradnici, imao i Gordan Hanžek, kojemu je također u posljednji tren priopćeno da ostaje bez funkcije, a njegov središnji ured, ili barem dio koji se bavi obnovom, bit će pripojen ministarstvu kojem Bačić dolazi na čelo.