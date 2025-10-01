Drama u Zaprešiću: Pretukao ženu, pa se zabarikadirao u garažu i prijetio da će sve pobiti

Policija je izvijestila o događaju koji se dogodio juečer navečer oko 22.15 sati u kuži u Zaprešiću. Naime, 63-godišnjak je nakon verbalnog sukoba te vrijeđanja pogrdnim riječima, fizički napao i ozlijedio 58-godišnju članicu obitelji. Liječnička pomoć oštećenoj je pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.



Kada je polIcija stigla, počinitelj se zatvorio u garažu iz koje je verbalno prijetio da će ubiti sebe i njih. Daljnjim postupanjem policijskih službenika, nekoliko sati nakon počinjenja kaznenih djela muškarac je spriječen u svojoj namjeri te uz uporabu sredstava prisile- tjelesne snage i sredstava za vezivanje uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u službenim prostorijama gdje je utvrđeno da nije ozlijeđen dok će mu daljnja liječnička pomoć biti pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.