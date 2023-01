Svi avioni u SAD-u bili prizemljeni zbog kvara, stanje se stabiliziralo: 'Nastavljamo tražiti uzrok problema'

Letovi diljem Sjedinjenih Država prizemljeni su rano u srijedu zbog kvara sustava američke Federalne uprave za zrakoplovstvo (F.A.A). Vlasti su naredile zračnim prijevoznicima da zaustave sve domaće polaske do 9 ujutro po istočnom vremenu "kako bi agenciji omogućili provjeru ispravnosti podataka o letu i sigurnosti", stoji u priopćenju. Više od 2500 letova u SAD-u i izvan njega odgođeno je u srijedu, navodi servis za praćenje letova FlightAware, piše New York Times.

Prema posljednjim informacijama koje je objavila F.A.A, uobičajeni zračni promet postupno se nastavlja diljem SAD-a te je ukinuta mjera prizemljivanja zrakoplova.

"Nastavljamo tražiti uzrok početnog problema", dodali su iz F.A.A.

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.



We continue to look into the cause of the initial problem