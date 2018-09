Neženji priznala da se zaljubila, no sve je iznenadilo u koga

Prava drama odvijala se u vijetnamskoj inačici popularnog showa 'Neženja' u kojem su dvije natjecateljice priznale da su se zaljubile, ali ne u muškarca za kojeg su se borile već jedna u drugu.

Djevojka po imenu Minh Thu tijekom izbacivanja priznala je kako se zaljubila u svoju suparnicu Truc Nhu.

– Prijavila sam se za ovo natjecanje kako bih pronašla ljubav. I pronašla sam je za sebe. No, to nisi ti nego netko drugi – rekla je Minh Thu neženji Quoc Trungu te se okrenula i otišla do druge natjecateljice, odnosno Truc Nhu. Ona ju je zagrlila, a Minh Thu joj je rekla da pođe kući s njom.

– Hoću – odgovorila joj je ona te je prišla neženji.

– Žao mi je. Uistinu sam te željela upoznati. Zbog tebe se osjećam posebnom, a tako se nisam dugo osjećala – kazala mu je.

Neženja joj je rekao da prihvati njegovu ružu jer je ona namijenjena samo za nju te da će požaliti ako kaže ono što je naumila.

No, to je nije spriječilo i ona mu je vratila ružu te odlučila napustiti show.

Kasnije se ipak ispostavilo kako je Truc odlučila dati drugu priliku neženji te se vratila u show dok ga je Minh Thu slomljena srca napustila.

Inače, popularni 'The Bachelor' u Americi se prikazuje od 2002. godine, a ove godine prvi puta će se emitirati i njegova hrvatska verzija na RTL-u.