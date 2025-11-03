Drama u Austriji: Muškarac zaprijetio uzimanjem talaca u vlaku. Brzom akcijom spcijalaca je uhićen

Latvijski državljanin uhićen je u Austriji nakon što je prijetio da će uzeti ljude za taoce tijekom putovanja vlakom od Beča prema Innsbrucku, priopćila je policija u ponedjeljak navečer. Tijekom putovanja, 31-godišnji muškarac rekao je da će uzeti taoce ako se u vlak ukrcaju policajci, rekao je glasnogovornik salzburške policije za dpa.

Kad se vlak zaustavio u Salzburgu, privele su ga specijalne snage. Policajac je ozlijeđen dok se muškarac pokušavao oduprijeti uhićenju, prema riječima glasnogovornika. Muškarac nije bio naoružan, rekla je policija.

Do incidenta je došlo samo par dana nakon što je nekoliko ljudi ozlijeđeno u napadu nožem u vlaku u Ujedinjenom Kraljevstvu, za što je uhićen i optužen 32-godišnji osumnjičenik.