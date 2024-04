Dragan Crnogorac: Nije normalno da Srbi budu dio Kolone sjećanja

Na predstojećim parlamentarnim izborima u 12. Izbornoj jedinici, kao neovisni kandidat, na izbore izlazi i Dragan Crnogorac koji je ranije bio saborski zastupnik, ali tada iz redova SDSS-a. Crnogorac je u međuvremenu izašao iz SDSS-a te se otisnuo u poduzetničke vode. On je u sklopu svoje predizborne kampanje gostovao na srpskoj televiziji Pink gdje je, između ostaloga govorio i o situaciji u Vukovaru, a neke njegove izjave svakako će izazvati burne reakcije javnosti.

Tako je Crnogorac između ostaloga rekao kako u Vukovaru ima ljudi koji pozdravljaju s “Za dom spremni”, “Heil Hitler” i nacističkim dizanjem ruke te da policija ništa ili malo toga čini po tom pitanju. Spomenuo je i Kolonu sjećanja, koja se održava svake godine 18. studenoga, rekavši kako Srbima tamo niti nije mjesto, odnosno da imaju druga mjesta gdje se mogu obilježiti stradanja Srba. Kazao je u emisiji i kako Hrvati nikada nisu priznali da su prva ubojstva u Vukovaru 1991. godine bila ubojstva Srba te da ubojstva do danas nisu procesuirana i da dalje gradom slobodni šetaju neki od ljudi koji su ubijali Srbe. Prema njegovim riječima civili srpske nacionalnosti, koji su ubijeni, nikada nisu pronađeni. Crnogorac je rekao kako je posebno teško krajiškim Srbima koji su morali napustiti svoja stoljetna ognjišta i djedovinu gdje su se borili za svoju slobodu i “slobodu države u kojoj su živjeli” kao i da su Hrvati nezadovoljni jer je Vukovar u ustavno – pravni poredak Hrvatske vraćen mirnim putem a ne vojnom operacijom. Ukazao je i kako život vukovarskih Srba nije niti malo jednostavan te da su Srbi u gradu ne građani drugog nego građani trećeg reda.

- Stojim iza svega što sam rekao jer su to činjenice i to je istina koliko god ona nekome smetala. Kada je riječ o ustaškim i nacističkim pozdravima u Vukovaru, kao i ustaškim obilježjima, to je dokumentirano, a postoje i video materijali koji to potvrđuju. Vidjelo se to najbolje tijekom prošle Kolone sjećanja kada su neki ljudi na taj način pozdravljali okupljene. Ne znam da je za to itko odgovarao, a ako je policija nešto i napravila volio bih znati kakve su kazne i ima li ih uopće – rekao je Crnogorac.

Dodaje i da je onda samim tim nenormalno da dio takve Kolone sjećanja budu Srbi. Kada je riječ o ubojstvima Srba tijekom 1991. godine kaže kako i tu stoji iza svojih riječi napominjući da su u ljeto te godine, prije rata, u Vukovaru prve žrtve bili Srbi.

-Činjenica je i da su u Koloni sjećanja, kao i na nekim drugim događanjima u gradu, bili i neki koji su pravomoćno osuđeni za ubojstva Srba poput Tomislava Merčepa kao i da je bilo i onih protiv kojih se vode istrage. To su činjenice i ne znam zašto je to sporno. Uostalom postoje presude i dokazi za te stvari. U bivšoj državi Hrvati su govorili kako se mnogo toga o događanjima iz 2. Svjetskog rata ne govori pa se sada pitam zašto se sada neke stvari prešućuju i o njima ne govori više – ističe Crnogorac.

Dotakao se i situacije u Vukovaru rekavši kako se ne poštuju zakonske odredbe o proporcionalnom zapošljavanju Srba te da postoje gradske tvrtke u kojima nema niti zaposlenog građana srpske nacionalnosti pa čak niti portira.

-Znam kako se nekima sve ovo što govorim neće svidjeti, ali to je istina i sve se može provjeriti – rekao je Crnogorac.

Kada je riječ o predstojećim izborima kazao je kako se ne želi baviti SDSS-om i da njih ostavlja HDZ-u s kojim su već godinama, a da će on podržati koaliciju Rijeka pravde.

Milanović: 'Imamo šačicu uzurptora koji su mračnim kanalima došli do položaja i time trguju'