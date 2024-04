'Milanović je dao umjetno disanje SDP-u, ali sad su opet zaspali. Do kada ih treba voditi, do puberteta?'

Tjedan dana uoči nadolazećih parlamentarnih izbora, koji će se održati 17. travnja, u studio Večernji TV-a stigli su politički analitičari Ankica Mamić i Mate Mijić, koji su dali svoj sud o dosadašnjoj kampanji. Ankica Mamić istaknula je da ne očekuje mnogo u njezinu završnom dijelu, ističući da se najvažnije već dogodilo, kada je predsjednik Zoran Milanović odlučio ući u utrku za premijersku poziciju. Slično razmišlja i Mate Mijić, kojemu djeluju kao da su stranke već odavno pripremile svoje strategije, koje sada nisu prilagodile novome razvoju situacije. Mijić je dodao da je kampanja općenito dosadna i nesadržajna, a Mamić je kritike uputila i na račun plakata i slogana stranaka, primijetivši da nedostaju nove i snažne poruke kojima bi se privukli birači.

Razgovor se nastavio analizom Milanovićeva ulaska u utrku za premijera i njegovih učinaka na kampanju. Mamić je istaknula da je Milanović uspio oživjeti SDP i da je učinio za tu stranku sve što je mogao, no da je njihova kampanja trebala dodatno privući neutralne birače, što se nije dogodilo. Da je SDP profitirao Milanovićevim istupom, smatra i Mijić, koji ističe da bi zbog toga moglo doći do veće izlaznosti lijevih birača. Istaknuo je, međutim, i on da SDP nije uspio dobro organizirati kampanju, dok HDZ, smatra politički stručnjak, nije biračima ponudio dovoljno privlačne razloge da glasaju za njih.

Razgovaralo se i o sukobima Milanovića i ministra Olega Butkovića te njihovim političkim implikacijama. Mijić smatra da obojici političara svađa donosi samo koristi. Milanović je, kazao je stručnjak za Večernji TV, iskoristio priliku da istakne nepotizam preko uspješnog ministra u Vladi premijera Andreja Plenkovića, dok je Butković pokazao svoju odlučnost da se suprotstavi predsjedniku Republike Hrvatske. Također su analizirani napadi HDZ-a na Milanovića zbog navodnog kršenja Ustava, pri čemu je Mamić istaknula da to, očigledno, nije bitno biračima. "To je građanima potpuno irelevantno."

Konačno, raspravljalo se o mogućim scenarijima nakon izbora, s naglaskom na poteškoćama u formiranju lijeve većine. Mijić je podsjetio na to da se Možemo ne želi udružiti s desnicom, što bi, smatra, moglo koristiti HDZ-u. S time se slaže i Mamić, koja ipak podsjeća na to da je Milanović voljan formirati "vladu nacionalnog spasa", koja bi, istaknuo je i sam, uključivala i desne stranke. Što se tiče HDZ-a, oba Večernjakova analitičara vjeruju da će njima biti lakše formirati većinu, posebno ako Domovinski pokret dobije dvoznamenkasti broj mandata. Koalicija HDZ-a i Mosta, pak, teško im je zamisliva.

Za točno tjedan dana Hrvati izlaze na parlamentarne izbore. Kampanja traje još šest dana. Što očekujete u ovom finišu?

Mamić: Ja bih rado da očekujem nešto, ali zapravo ne očekujem ništa. Kampanju je obilježio ulazak predsjednika Milanovića u kampanju i rekla bih da je on i dalje njezin glavni akter. Meni djeluje kao da je Milanović ponovno oživio SDP, dao im je umjetno disanje, no sada su opet zaspali. Sad bi on njih trebao voditi do kada, do puberteta? S druge strane, HDZ se ponaša kao da se ništa nije dogodilo. Oni kampanju nisu prilagodili novome narativu, već ponavljaju ono što su ponavljali već dvije godine. To se vidi na njihovim plakatima, na društvenim mrežama, mi zapravo nemamo tu ništa novo.

Ovim "nesretnim trećima" ključni događaj kampanje sigurno je poremetio planove. Na desnoj strani je Domovinski pokret, koji prava dobra udavača šalje poruke koje se mogu dopasti i jednima i drugima. Mi možemo i lijevo i desno i na Mars, gdje god da zatreba. Most vodi stvarno dobru kampanju na društvenim mrežama, gdje ponavljaju da će dati premijerskog kandidata. No iz istraživanja je razvidno da neće i čini bi se da bi mogli malo prilagoditi poruci da glas za Most nije bačen most i da to nije glas kojim se može trgovati. Na lijevoj strani imamo Možemo.

Mijić: Sve što je vrijedno u ovoj kampanji dogodilo se prije nego što je kampanja službeno počela. Imamo situaciju da imamo izbore u srijedu, imamo nove izborne jedinice i imamo ulazak predsjednika u utrku za premijera. Kako je Ankica rekla, zapravo se rijetko tko tome prilagodio. Imamo osjećaj da su se pripremili prije Nove godine i sada s time na autopilotu idu do kraja. Kampanja je dosadna, nesadržajna. Mislim da je promatranje friško ofarbanog zida kako se suši zanimljivije od ove kampanje. Koškanja je na terenu puno više nego u medijskom prostoru. Usporedio bih to s vaterpolom. Na površini kad je dosadno, ispod površine netko nekoga udari ispod vode. Ništa se ne događa što bi promijenio sam tijek kampanje.

Mamić: Kad pogledate ovaj novac koji je potrošen na kampanju, meni to djeluje kao bačen novac. Ni rutinski, tehnički dio kampanje nije odrađen kako treba.

Mijić: Kakav je to plakat SDP-a "Više novca građanima". Kao misica i mir u svijetu. Općenitije od toga ne ide. Poruke su slabe, slogani su ništa posebno, vizualno to izgleda poprilično bijedno. Nitko se ne poigrava s novim, jačim porukama da ne bi nešto izgubili, jer svi misle da u glas znaju koliko će dobiti. Ja nisam siguran da znaju.

Je li "bomba" koju je bacio Milanović ulaskom u utrku za premijera oslabjela?

Mamić: Rekla bih da se to održava unutar statističke pogreške. Milanović je za SDP napravio sve što je mogao napraviti iz ove suspektne Ustavne pozicije. Sad je trebalo napraviti kampanju koja će dodatno neutralne birače povući u njihov bazen. Oni su uzeli lijeve birače platformi Možemo, SDP-ovi birači su se vratili kući kad su shvatili da ipak imaju lidera. Taj efekt je odličan i učinio je od SDP-a i koalicije ravnopravnog takmaca. Ali ništa više i dalje od toga lijevog bazena i u tom smislu je odgovornost na onima koji vode SDP-ovu kampanju.

Mijić: Mi znamo da poslije izbora Milanović nakon izbora mora s desnim strankama sklopiti nekakav sporazum. U isto vrijeme Forum mladih SDP-a najavljuje osnivanje LGBT centara po Hrvatskoj. Je li to način privlačenja desnice u koaliciju?

Tko je Milanovićevim ulaskom u utrku najviše nastradao?

Mijić: Mislim da su najveći akteri najviše profitirali. HDZ je ionako tražio milijun načina za ubiti kampanju i Milanović im je tu pomogao. S druge strane, Milanović je dao naboj lijevim biračima, dao im je dan usred tjedna i očekujem veću izlaznost, posebno lijevih birača. Imamo sada situaciju da HDZ profitira jer je kampanja mrtva, a u ovoj sveopćoj dosadi idemo do kraja.

Mamić: Meni je zanimljivo gledati ugledne SDP-ove članove koji sami ne znaju kako bi sada branili svoju poziciju, a to u biti profesionalci riješe u relativno kratkom roku. To je posao organizatora kampanje, a taj posao nisu dobro napravili. S druge strane, HDZ po meni nije uspio privući nikoga.

Mijić: HDZ nije uspio ponuditi nijedan razlog zašto bi netko njih u ovim kaotičnim uvjetima zaokružio.

Tko dobiva, a tko gubi u svađi predsjednika Milanovića i ministra Olega Butkovića?

Mijić: Mislim da dobivaju obojica. Milanović je dobio priliku da preko jednog dosta uspješnog ministra istakne nepotizam, nije se on uhvatio nekoga bezveznjaka, za Butkovića kaže da je budući predsjednik HDZ-a. Sve te predispozicije da napadne Butkovića su zadovoljene, s druge strane Butković želi pokazati da je frajer, a Plenkoviću je drago da mu Milanoviću ne napada i druge ministre i da oni mogu raditi na terenu. Mislim da Butkoviću ide jako dobro u ovome, jako je snalažljiv, zanimljiv i kreativan.

S druge strane, HDZ napada Milanovića da krši Ustav. Koliko je to biračima bitno?

Mamić: Uopće nije bitno. Ustavni sud i stručnjaci su rekli svoje. Da je ikome stalo do toga što su rekli, mi bismo imali svaki dan 300 prijava Etičkom povjerenstvu koje je osnovao Ustavni sud. Predsjednik je odmah rekao da njega obrazloženje Ustavnog suda ne zanima. To sve je građanima potpuno irelevantno. To bi se moglo pojaviti kao tema nakon izbora, kada krene u predsjedničke izbore.

Koje su realne opcije nakon izbora?

Mijić: Ako je posljednja komunikacija Možemo iskrena i realna, onda oni i SDP ne žele ni na koji način s akterima desnog centra. To u ovom trenutku može značiti da Možemo zapravo pomaže HDZ-u da ostane na vlasti. Zoran Milanović nije ušao u avanturu pokušaja sklapanja sporazuma s desnim opcijama iz ljubavi, nego iz potrebe. S druge strane, HDZ ima jednostavniji put prema većini ako uspije dobiti u gornjoj granici onoga što im ankete projiciraju, no ni to nije potpuno izvjesno. Dosta je komplicirano.

Mamić: Teško je složiti lijevu većinu. Predsjednik Milanović i u današnjem statusu spominje "vladu nacionalnog spasa" i navodi da nema drugog načina nego da se uzmu i desne stranke. HDZ će tu imati dosta lakši put i oni, naravno, prvo idu Domovinskom pokretu, koji se dijeli na poslovni i politički. Plenković se pokazao kao jako dobar pregovarač, sjetimo se prve koalicije s HNS-om. Njemu je idealno da se poslovni dio HDZ-a priključi, a da politički dio, koji predvodi predsjednik Penava, ostane izvana. Time se otvara i SDSS-u mogućnost da kažu 'mi nismo s ovima, mi smo samo s ovima'. Rekla bih da se taj narativ već sprema. Sada je ključna utakmica između Mosta i DP-a, tko će uzeti više glasova. Plenković neće uspjeti podijeliti Most, koji se dva puta uspio poskliznuti na koru banane. Treći put bi bio previše. Ako DP dobije dovoljno glasova, Plenković će tako puno lakše složiti Vladu.

Mijić: Kad god se lomilo na ljevici, Možemo je pokazao da su njima njihovi dugoročni ciljevi bitniji nego kratkoročni interesi ljevice.

Mamić: Je li to 'game over' za ljevicu što Možemo ne želi s desnim strankama? Ovisi koliko mandata dobije Možemo. S druge stranke, HDZ-u ovisi koliko će DP dobiti mandata.

Mijić: Uđe li DP u dvoznamenkaste brojke, HDZ može mirnije spavati. Ako ne uđe, druga je priča. Mogu li ljevica i desnica zajedno? Ne bih u ovome trenutku ništa isključio, živimo u zanimljivom vremenu. Međutim, meni to više izgleda kao "poljubac smrti". Milanović jako hvali DP da ga ogadi biračima, nisam sigurna da on može s cijelim DP-om.

Mamić: Mislim da Milanović autentično poziva DP, da to radi dosta pragmatično. On se nije slučajno sjetio ni treće republike ni vlade nacionalnog spada, to nisu prazne riječi. U tom smislu mislim da bi ta vlada dosta teško upravljala zemljom, da bi se tek tu pojavili problemi, ali kada pogledate samu koaliciju, kakav je bio odnos Orešković i Milanovića recimo, sada su problemi nestali... Kada dođe do toga čarobnog ljepila koje se zove "vlast", puno se toga može maknuti. Što se tiče Mosta, kod njih je sporno u širokoj antiHDZ-ovojskoj koaliciji Grmojino inzistiranje da samo on može biti premijer. Ne znam kako bi se iz toga više Grmoja izvukao, mislim da se zato može lakše s DP-om.

