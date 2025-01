DP pere ruke od Dabre nakon druge snimke? Kukavica: 'Donijet ćemo najbolje odluke u interesu stranke'

Medijske navode da postoje i snimke Josipa Dabre kako maloljetnicima daje da pucaju iz automatskog oružja, komentirao je predsjednik DP-ovog Kluba Ivica Kukavica rekavši da je Dabrin povratak u Sabor 'sada možda nova tema' te da će stranka odlučiti u najboljem interesu stranke, Vlade i države. „Stav Domovinskog pokreta je jasan - mi apsolutno ne znamo ni za kakve snimke, mi u tome sasvim sigurno ne sudjelujemo, niti želimo sudjelovati. Što se tiče snimaka koje su izašle i koje će eventualno izaći, to su teme koje se tiču osobno bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabre ili bilo koga od nas. Onog trenutka kada je izišla prva snimka, Dabro je sam donio odluku da podnese ostavku, nije smijenjen. Nama je kao stranci, što je predsjednik stranke Ivan Penava vrlo jasno rekao, bilo bitno da se to nije dogodilo za vrijeme dok je bio ministar”, kazao je Kukavica u srijedu na konferenciji za novinare u Saboru.

Dodao je i da 'stvari koje sada izlaze stvar su DORH-a i drugih institucija, nije na nama ili Vladi da vodimo računa o tome'. Upitan hoće li u stranci snositi kakve posljedice, s obzirom na to da druga snimka ima ozbiljnije implikacije, Kukavica je kazao da sada svjedočimo priličnoj razini moraliziranja. Dabro je već dobio političke sankcije, više nije ministar, a što će dalje biti, to će on sam odlučiti, kao i nadležna tijela. Sve ovo što je on radio nije imalo nikakvih posljedica i nikome se ništa nije dogodilo, a imali smo primjere u javnom životu da smo imali ministre koji su imali saobraćajne nesreće, da je netko i poginuo, ali su ostali tu i nisu dali ostavke, ustvrdio je.

„Mi u Domovinskom pokretu smo ponosni i zadovoljni da je ovo prvi slučaj da je netko dao ostavku na visoku funkciju zbog nekakve osobne nepromišljenosti, a ne zbog svoga rada i načina upravljanja ministarstvom”, poručio je Kukavica. Nije bilo, napominje, zlouporabe državnog proračuna, trgovanja utjecajem ni namještanje natječaja nego se ovo odnosi isključivo na njega osobno u vremenu prije nego što je bio ministar.

Ne branimo i ne opravdavamo Dabru

Mi apsolutno osuđujemo Dabrin postupak, ne branimo ga, ne opravdavamo niti to možemo, on više nije ministar i nitko od nas to više ne može obraniti, samo želimo reći da je on to napravio prije nego što je bio ministar, uzvratio je na novinsku opasku o nedovoljno snažnoj osudi Dabrina postupanja. Upitan zna li tko pušta te snimke u javnost, Kukavica je kazao da je Dabro na neki način upro prstom u bivše članove DP-a, a stoje li oni iza toga, dodaje, to će pokazati istraga.

Nije htio govoriti o budućem ministru poljoprivrede, ali je dodao i da žele upravljati i kontrolirati sve procese unutar 'njihovog' ministarstva, pa tako i Hrvatskim šumama. Dovodi li ova snimka na kojoj maloljetnicima daje da pucaju iz kalašnjikova njegov povratak u Sabor, glasilo je pitanje na koje Kukavica odgovora da je to 'sada možda nova tema'. „To nije tema sada ni nas ni Vlade i ako je to pod istragom neka institucije rade svoj dio posla. Sasvim sigurno će stranka i Dabro donijeti najbolje odluke u interesu stranke, hrvatske države i Vlade. U narednih nekoliko dana ćemo sigurno odlučiti o tome”, poručio je Kukavica, dodavši da će do sutrašnje sjednice Mandatno-imunitetnog povjerenstva koje odlučuje o aktiviranju Dabrina zastupničkog mandata 'imati informaciju'.