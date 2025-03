DP i HDZ u većini lokalnih jedinica koaliraju, zapinje u Dubrovniku

Nakon tjedana i mjeseci bezuspješnih pokušaja pronalaska partnera na desnici, Domovinski pokret pomirio se s činjenicom da će se i na predstojećim lokalnim izborima u najvećoj mjeri morati osloniti na starijeg partnera s nacionalne razine. Suradnja s HDZ-om prvo je dogovorena u Vukovaru, koji je DP-u od presudnog značaja, i Vukovarsko-srijemskoj županiji, a nastavljeno je sklapanjem saveza za Osječko-baranjsku županiju i Istru te Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

Dvije stranke zajedno će na izbore vjerojatno i u Sisačko-moslavačkoj županiji, a intenzivni pregovori ovih se dana vode i u najjužnijoj hrvatskoj županiji, gdje organizacije dviju stranaka, čini se, još nisu potpuno načisto s tim žele li uopće izbornu suradnju. Zbog toga je u Dubrovniku krajem tjedna bio i predsjednik DP-a Ivan Penava i nije isključeno da će situaciju na kraju morati presjeći vrh stranke. S tim da su dvije stranke, kako se neslužbeno može čuti, na dogovor spremnije u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nego u Dubrovniku, u kojem će se DP vjerojatno okušati samostalno. Njihov kandidat za gradonačelnika i prvi na listi za Gradsko vijeće trebao bi biti šef županijske organizacije stranke Ričard Milun. Neslužbeno se, pak, među HDZ-ovcima s dubrovačkog područja može čuti kako je glavna prepreka suradnji Milunova bliskost s Perom Vićanom (DDS), koji je HDZ-u glavna "crvena krpa" u gradskoj politici. Jasno je, dakle, da HDZ-ovci ovdje nisu posve sigurni u lojalnost partnera i ne žele riskirati da u Gradsko vijeće uvedu nekog tko bi im "na prvoj krivini" mogao okrenuti leđa. Da za suradnju s HDZ-om nije pretjerano zagrijan, u intervjuu portalu Dubrovnikinsider.hr ovih je dana dao naslutiti i Milun.

A ako je vjerovati neslužbenim informacijama o rezultatima anketa koje za interne potrebe provode različite stranke na dubrovačkom području, u Dubrovniku bi se u svibnju mogao brojiti svaki glas. To, pak, znači da bi međusobno nepovjerenje na svibanjskim izborima moglo bitno naštetiti i HDZ-u i DP-u, čija bi koalicija u ovom gradu vjerojatno imala sinergijski učinak, budući da HDZ-ova gradonačelnika Matu Frankovića javnost uglavnom doživljava značajno desnijim od službene politike stranke. No manjak povjerenja u politici nerijetko biva jači od matematike, a koliko krhki mogu biti dogovori u osjetljivom razdoblju neposredno prije izbora pokazala je i uznemirenost koju je u redovima DP-a protekla dva dana izazvala reakcija Ministarstva branitelja na tvrdnje njihova Stipe Mlinarića kako je upravo njegov Centar "Dr. Ivan Šreter" zaslužan za otkriće masovne grobnice hrvatskih branitelja na odlagalištu Petrovačka Dola u Vukovaru.

Iz ministarstva koje vodi HDZ-ov zamjenik predsjednika Tomo Medved uzvratili su kako se iskapanja na toj lokaciji provode isključivo njihovim radom, kako su informaciju dobili od SOA-e te kako im se u vezi s Petrovačkom dolom Mlinarić nikada nije obratio. Ministarstvo se tu vjerojatno branilo od dojma da samo nije ništa napravilo na pronalasku ubijenih branitelja, no DP-ovim redovima odmah su krenule teorije da Medved zapravo želi naštetiti dogovoru u Vukovaru, znajući pritom koliko je Mlinarić osjetljiv na rad Centra. Ipak, strasti su se u međuvremenu primirile pa nam je iz stranke jučer neslužbeno poručeno kako je Mlinarić u svim javnim istupima jasno dao do znanja da je prikupljene informacije o Petrovačkoj doli proslijedio SOA-i, DORH-u i policiji pa Ministarstvo, kažu, zapravo ništa i nije demantiralo. "Čini se da je ministar Medved malo osobno povrijeđen i to je jedini povod tom priopćenju, ali neće se zbog toga dizati prašinu", rekao nam je izvor blizak vrhu DP-a.

Veliki apetiti u malim gradovima

U kojoj će formaciji HDZ i DP u Splitsko-dalmatinskoj županiji, još nije poznato. Kako se neslužbeno može čuti, na stolu su dvije opcije. Jedna je "velika koalicija" koju bi, uz HDZ i DP, činili i HSLS i HSP, dok je druga mogućnost da HDZ i HSLS iziđu na zajedničkoj listi, uz HDZ-ova župana Blaženka Bobana, koji ide po još jedan mandat, dok bi dvije desnije stranke nastupile zajedno, a na kraju bi svi skupa surađivali u Županijskoj skupštini. No pregovore i o jednoj i o drugoj opciji, ako je vjerovati neslužbenim informacijama iz manjih stranaka, otežavaju HDZ-ovi apetiti u manjim gradovima i općinama diljem županije. Posebno se to odnosi na Imotski i Imotsku krajinu, gdje je baza predsjednicima županijskih organizacija DP-a i HSLS-a Ivici Kukavici i Toniju Garcu.

Ma koliko bile ideološki nesrodne, ove su stranke u Imotskoj krajini proteklih godina vrlo dobro surađivale i ni jednoj ni drugoj sada nisu previše simpatični pritisci HDZ-a da se odreknu mogućnosti isticanja vlastitih kandidata u sredinama u kojima postoji šansa za svrgavanje HDZ-ovih čelnika koji se u mandatu na izmaku nisu pokazali previše kvalitetnima. Primjerice, kad je riječ o Prološcu, tamošnji načelnik općine, HDZ-ov Mate Lasić nije se, kažu naši izvori, pokazao previše efikasnim, zbog čega se otvorila dobra šansa za Garca, koji je na prošlim izborima osvojio mandat u Županijskoj skupštini. HDZ-ovci, međutim, žele izbjeći ovaj i druge slične okršaje na području županije, što u HSLS-u i DP-u smatraju ucjenjivačkim stavom pa ne treba isključiti mogućnost da dvije stranke ovdje na kraju iziđu sa zajedničkom listom, bez HDZ-a.