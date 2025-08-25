Dovoditi Frljića u Benkovac je izazivanje, a ne kultura

Most do kraja godine bira novog predsjednika. Kao kandidat se spominje i dosadašnji potpredsjednik stranke Nikola Grmoja koja za Večernji list govori kako vidi Most u budućnosti, hoće li treći put spašavati HDZ, ali i zašto mu je ZDS prihvatljiv u javnom prostoru.

Što Most, nakon 12 godina djelovanja, treba mijenjati?

Najvažnije je shvatiti ono što Most ima i to sačuvati. Most je očuvao obraz i dosljednost, pokazao da u politici mogu djelovati ljudi s idealima. U ovih 12 godina mnoge su političke opcije nestale, a Most je preživio jer nismo na prodaju. Kada svi u Mostu osvijestimo vrijednost onoga što smo izgradili, kada shvatimo da smo, unatoč stalnim pokušajima rušenja jer ne odgovaramo ni tzv. dubokoj državi, ni HDZ-u ni ljevici, opstali kao jedna od najvažnijih političkih stranaka i četvrta snaga u zemlji tada možemo ispuniti svrhu zbog koje je Most i osnovan. Nismo nastali da budemo manjinski partner nekim većim opcijama, to smo mogli uvijek. Osnovani smo da budemo prva politička snaga koja pobjeđuje. Za to je potrebno zaorati teren, imati čovjeka u svakom selu i gradu, a Most to može za razliku od ljevice jer su naše vrijednosti i naše srce ondje gdje je srce većine hrvatskog naroda.

Vaš potencijalni protukandidat Marin Miletić otvoreno kaže kako između SDP-a, Možemo i HDZ-a bira HDZ. Možete li i vi dati jednako direktan odgovor?

Da sam htio birati između onoga što je već postojalo na političkoj sceni, išao bih lakšim putem i još 2012. ušao u neku od stranaka u mom rodnom gradu. Nisam, sa svojim prijateljima sam osmislio i osnovao Most i time izabrao teži put. Trpjeli smo udarce i ljevice i HDZ-a, njihovih plaćenih PR-ovaca i njima sklonih medija. Moj odgovor je jednostavan i jasan: moj izbor je Most, jedina opcija u koju vjerujem, koju sam osnivao i kojoj sam vjeran do kraja. Ljudi često zaboravljaju jest da Plenkovićev HDZ zapravo provodi sve ono što Možemo i SDP godinama zagovaraju. Evo nekoliko primjera: Možemo i SDP tražili su ratifikaciju Istanbulske konvencije, Plenković ju je izglasao, ja sam bio protiv.

Možemo hvali pučku pravobraniteljicu koja istupa kao ekstremno lijeva aktivistkinja, a imenovao ju je Plenković. Možemo podupire nekontrolirani uvoz strane radne snage, Plenković je ukinuo kvote i otvorio vrata tom masovnom uvozu. Možemo osniva ljevičarske i LGBTQ udruge i medije, a Plenković i ministrica Obuljen ih obilno financiraju našim novcem. I tako bih mogao do sutra nabrajati. Dakle, ne pada mi napamet birati između možemovskih ideja i Plenkovićeva financiranja tih istih ideja. Moja vizija je ojačati Most i, zajedno sa stranačkim kolegama, pretvoriti ga u narodni pokret koji pobjeđuje, čuva hrvatski identitet, obitelj i vrijednosti te dokida globalističke politike koje nam nameću i HDZ i ljevica.

Obzirom da Plenković navodno traži kako DP izbaciti iz Vlade, postoji li opcija da mu ovog puta Most pomogne, kao što je HNS svojedobno priskočio kada se vas „izbacivalo“ iz većine?

Što god bilo u Mostu i tko god pobijedio na izborima za predsjednika, to se neće dogoditi. Nema nikakve šanse da Most postane prirepak bilo kome. Medijske špekulacije služe samo da Plenković smanji apetite DP-a, ali Most nikad neće biti dio tih kombinacija.

Od kandidature je odustao Ante Kujundžić. Čuje se da je razlog jer se stranka nepovratno maknula od desnog centra. Je li Most danas radikalno desna stranka koja se bavi isključivo ideološkim temama?

To je apsolutno netočno. Da je kolega Kujundžić smatrao da idemo u krivom smjeru, kandidirao bi se za predsjednika. On je važan kotačić budućeg Mosta i jedan od najčasnijih ljudi koje znam. Da misli da smo otišli predesno, ne bi bio s nama. A Most je upravo suprotno od toga, jedina stranka koja sustavno progovara o egzistencijalnim temama. Sjetite se štrajka radnika PIK-a: bio sam jedini aktivni zastupnik koji ih je posjetio. Ne postoji ekološki problem u kojem Most nije bio aktivan, od Troskota, preko Ledenka i Matića do Bulja. Kujundžić se bavi socijalom i predlaže amandmane koje čak ni vladajući ne mogu odbiti. Petra Mandić i Božo Petrov predstavili su jedinu sveobuhvatnu strategiju demografske obnove. Dakle, tvrdnja da se bavimo samo ideologijom jednostavno ne stoji, bavimo se svim ključnim problemima današnje Hrvatske i nudimo rješenja.

Sa SDP-om se slažete da treba zaustaviti plan EU da uvede „Kontrolu chata“. Kako to mislite spriječiti?

Ne radi se o tome da se mi slažemo sa SDP-om, nego da su se oni na kraju složili s našim stavu. Most je prvi otvorio tu temu, naš Miletić o tome je govorio još početkom lipnja u Saboru. Dva dana prije nego što je SDP održao svoju konferenciju, ja sam već najavio aktivnosti Mosta protiv tog prijedloga zakona. Taj plan pod izlikom borbe za sigurnost djece predviđa skeniranje svih naših poruka i e-mailova, to je uvođenje masovnog nadzora. Zato smo pokrenuli online peticiju i pozivamo građane da je potpišu. U Saboru ćemo nastaviti borbu protiv ovog opasnog prijedloga jer je to pitanje slobode i privatnosti svih građana.

Kako komentirate festival u Benkovcu i izostanak policijske intervencije?

Prvo pitanje je: gdje je publika za nekakav „antiratni festival“ u Benkovcu i zašto ga financira Plenkovićeva Vlada, ministrica Obuljen, Zadarska županija i Grad Benkovac? U kraju koji je simbol Domovinskog rata, dovoditi Frljića i slične, to nema veze s kulturom, nego s izazivanjem reakcija. Bez državnog financiranja takvi festivali nikada ne bi postojali. Zato kažem: prestanimo birati one koji financiraju projekte koji vrijeđaju hrvatske branitelje i žrtve. To je još jedan razlog zašto se ne može birati između HDZ-a i Možemo – jer su to dvije strane iste medalje.

Publika je napadnuta. Hoćete reći da su "izazivali" i zaslužili takvu reakciju?

Što se točno dogodilo to treba utvrditi. Ali pravo je pitanje kojoj je publici bila namijenjena Frljićeva predstava u Benkovcu financirana našim novcem i odakle je došla ta publika. Provokacija je očito bila jedina namjera, ići s nekim navodnim antiratnim festivalom u Benkovac i pokušati provocirati ili preodgajati. Ostalo nek utvrdi policija i institucije. Odgovornost leži na ministrici Obuljen koja je ovako nešto financirala. Nasilje i uvrede normalan čovjek nikad ne opravdava, ali dosta je tog ljevičarskog zgražanja i licemjerja. Kada oni prosvjeduju protiv nekih okupljanja onda mogu i uvrede i opstrukcije.

Izjavili ste da ZDS treba normalizirati pa mladima više neće biti „napet“. Hoće li, ako se normalizira, biti manje napet i Miru Bulju koji ga uzvikuje u Saboru?

Bit će manje napet svima. Pogledajte primjer: „Ustani bane“ se pjevao jer je bio zabranjivan, a danas ga nitko više ne pjeva. Tako je i s pozdravom ZDS, hrvatski branitelji su ga u Domovinskom ratu oprali krvlju. To su službene insignije HOS-a, legalizirane od strane Račanove Vlade. Moramo prestati dizati tenzije oko simbola i baviti se stvarnim problemima ljudi.

Ako nešto mora postati manje napeto, nije li to dokaz da nije ispravno?

Za mene je ZDS opran, ali se i njemu i HOS-u daje zastupljenost koja ne odgovara njihovoj stvarnoj ulozi Domovinskog rata i time se ostalim postrojbama nanosi nepravda jer gledajući neka okupljanja ispada kao da je samo HOS branio i obranio Hrvatsku.

ZDS je nastao u NDH i korišten pod režimom koji je počinio zločine. Kako objasniti mladima da je njegova "normalizacija" onda ono što je državi potrebno?

Simboli se uvijek gledaju u kontekstu. Kuna je bila valuta NDH, pa smo je donedavno koristili. Da se pitalo nas mostovce koristila bi se još uvijek.” Slava Ukrajini“ također ima negativan povijesni kontekst, ali današnji kontekst je obrana Ukrajine od ruske agresije. Tako je i za Hrvate. Najvažniji kontekst pozdrava ZDS je Domovinski rat, u kojem smo stvorili modernu hrvatsku državu. Nikada se nećemo odreći nijednog branitelja, njihove postrojbe, insignija ili pozdrava pod kojim su branili Hrvatsku. Neću se povući pred ljevicom koja histerizira, niti pred globalističkim HDZ-om koji bi mjerio „dozvoljenu razinu domoljublja“. Za mene je stvar jasna: ili je dozvoljen ili nije. A Plenkovićeve akrobacije da bi se dodvorio i ljevici i desnici kod mene ne prolaze. Progon HOS-a i njihovog pozdrava ne stvara samo nepravdu prema dragovoljcima HOS-a, nego i prema svim ostalim postrojbama Domovinskog rata. Danas svjedočimo apsurdu: na domoljubnim događanjima zastave HOS-a i njihov pozdrav nerazmjerno su zastupljeni u odnosu na zastave i simbole ostalih brigada i postrojbi koje su branile Hrvatsku. To je posljedica političke zabrane i stigmatizacije, a ne stvarne povijesne ravnoteže.