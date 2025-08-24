Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Šef SDP-a punio bi zatvore zbog ZDS-a. Nije trebao na odmor u Pjongjang

Zagreb: Portret Siniše Hajdaša Dončića
Sanjin Strukic/PIXSELL
24.08.2025. u 08:19

Novi totalitarizam Hajdaša Dončića, da se u zatvor do tri godine ide ravno s koncerata i utakmica, traži nove kapacitete, recimo obnovu Golog otoka

Da se kojom srećom ili slučajem ili namjerom na subotnjoj komemoraciji kod jame Jazovka, malo poviše Sošica u Žumberku pojavio i Siniša Hajdaš Dončić, šef SDP-a, bio bi to pravi potez u pravo vrijeme političara koji samog sebe proglašava budućim premijerom RH. No, nije bilo takve sreće, slučaja ni namjere. Propustio je tu priliku. A da se pojavio, trenutačno bi se smanjila i dramatika oko uzvikivanja ZDS-a, kao i priča o svekolikoj ustašizaciji Hrvatske. Jednostavno, smanjio bi se prostor za inat. Nije se on trebao tamo doći ispričavati zbog poslijeratnih zločina nad poraženim neprijateljima, ali bi ipak kao sljednik komunističke partije i svojim dolaskom pokazao žaljenje zbog žrtava i svi bi to shvatili kao čin ozbiljnog političara kojem je stalo da se zakopaju ratne sjekire otprije 80 godina. Do komemoracije je inače došlo čak 35 godina nakon što je javnosti otkrivena priča o Jazovki, što samo po sebi pokazuje s koliko se muke ti bauci prošlosti kod nas rješavaju.

Ključne riječi
zds Goli otok SDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 38

Pogledaj Sve
Avatar Original_Brexit
Original_Brexit
08:32 24.08.2025.

814 pobijenih Hrvata je jučer pokopano. Niti jedne riječi. Tri riječi starog hrvatskog pozdrava, partija bi Goli otok otvarala. Neljudi. Neljudi.

DA
dadalina
08:36 24.08.2025.

Budaletine. A da oni ne završe na golom otoku. Pitam se do kada će maltretirati Hrvate ?Bolje da se educiraju i da se drže istine.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
08:44 24.08.2025.

I u medijima je veca hajka na obican narod zbog ZDS bezkraj angaziranih tekstova. Usporedimo to sa 814 zrtava lijevih nacista iz Jazovke (među kojima i 15-ogodisnja djeca) a tih Jazovki je bilo puno. O tome jedva 2 clanka.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još