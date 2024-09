'Dosta je više njihova bahaćenja i omalovažavanja ljudi. Plenković i Sopta moraju objasniti što se događa s Jadrolinijom'

Predsjednik Zoran Milanović iznova se oglasio na Facebooku. U svojoj poruci zahtijeva od predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte i premijera Andreja Plenkovića da objasne trenutačnu situaciju u Jadroliniji, koja je, kako piše predsjednik države, postala opasna za putnike i posadu. Milanovićevu objavu prenosimo u cijelosti.

"Dosta je više njihova bahaćenja i omalovažavanja ljudi: predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta i Andrej Plenković hitno moraju objasniti što se događa s Jadrolinijom, državnom brodarskom tvrtkom koja je kičma hrvatskog brodarstva. Trajekti Jadrolinije postali su nesigurni za putnike i članove posade, a Plenković – umjesto da se pobrine za njihovu sigurnost – fantazira o nekakvim pritiscima i šteti za Vladu pa, opet, od sebe pravi žrtvu. Moraš biti krajnje bešćutan i bahat da bi smislio takve konstrukcije nakon što su trojica mornara Jadrolinije, nažalost, izgubila život u još uvijek nerazjašnjenoj nesreći trajekta Lastovo.

A nezgode trajekata nastavile su se događati. Ova zadnja na trajektu Mljet, srećom, nije imala težih posljedica za putnike i posadu, ali je pokazala kako našim morem plove trajekti upitne ispravnosti, što zahtijeva ozbiljnu provjeru sustava i načina održavanja flote, ali i provjeru modela kojim se upravlja tvrtkom. Problem očito nisu samo stara plovila – koja se kupuju pod sumnjivim okolnostima – već je problem i ukupno održavanje i servisiranje plovila jer se nezgode događaju i na novim trajektima. Naglašavam, radi se o sigurnosti ljudi koji se koriste trajektima i ljudi koji rade na njima, a Plenković brine samo o sigurnosti fotelje svog izabranika Sopte kojemu je glavna kvalifikacija to što s njim igra košarku.

Sindikati pomoraca višekratno su upozoravali na probleme, dakle, i Plenković i uprava Jadrolinije znali su da nešto nije dobro, mogli su poduzeti potrebne mjere. Svi mi znamo da linija zapovijedanja u Jadroliniji ide od Plenkovića izravno prema Sopti. Ali, njih nije briga. Soptu nije briga jer ima političko zaleđe u Plenkoviću, a njega nije briga jer i u ovom slučaju misli da može što hoće. Nakon svega, Sopta više ne može izbjeći odgovornost za stradanje mornara i višekratno ugrožavanje sigurnosti putnika i posade. Ne poduzimajući ništa i braneći fotelju svog prijatelja Sopte, tu odgovornost na sebe je preuzeo i sam Plenković. A bit će odgovoran i za moguće uništavanje Jadrolinije koja u budućnosti, s ovakvim upravljanjem tvrtkom, neće se moći nositi s konkurencijom", napisao je Milanović.

Podsjetimo, 11. kolovoza na t rajektu "Lastovo" u luci na Malom Lošinju dogodila se nezapamćena tragedija zbog koje je brodska rampa usmrtila trojicu pomoraca. Jedan član posade koji je pao u more s teškim je ozljedama završio u bolnici i izvan je životne opasnosti. Poginuli pomorci su vođa stroja Boško Kostović (58) iz Vinišća i kormilari Marko Topić (38) iz Solina te Denis Šarić (54) iz Zadra. Kostović je u Jadroliniji radio punih 35 godina, Šarić 18, a Topić oko tri godine.

Uzrok nesreće još se istražuje. Uz ostala državna tijela, u istragu je uključena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, u kojoj su najavili su da će do kraja godine izraditi nacrt što se točno dogodilo tog 11. kolovoza iza 15 sati. Spomenimo i da se sredinom kolovoza dogodio kvar na rampi na trajektu "Tin Ujević", odnosno pukla je sajla koja je u skorom roku popravljena. Za to vrijeme putnici su, umjesto Ujevićem, za Brač isplovili trajektom "Mljet".

Posljednji u nizu incidenata dogodio se prije nekoliko dana, kada je zbog tehničkog problema pala rampa na brodu Mljet. "Zbog tehničkog problema s rampom brod Mljet je u luci Supetar iskrcao sva vozila i putnike preko druge rampe. U tijeku je otklanjanje tehničkog problema. Liniju Split – Supetar preuzima trajekt Hrvat", naveli su nakon incidenta iz Jadrolinije, a nedugo zatim oglasio se i sam Sopta.

Sopta je rekao da nije došlo do prelijevanja mora u garažu te da je do pada rampe došlo zbog puknuća čelik-čela, odnosno sajle kojom se rampa podiže i spušta. – Rampa nije pala tijekom navigacije, nego tijekom pristajanja u luku. U navigaciji ne može doći do pada jer hidraulički sustav osigurava da do toga ne dođe. Čelik-čela se na trajektima ovog tipa mijenjaju svake godine, pri čemu se redovite obavljaju vizualni pregledi i u slučaju da se primijeti istrošenost, ona se zamjenjuje jer na svim brodovima imamo rezerve. Koji je točan uzrok puknuća u ovom slučaju, ne znamo još uvijek, ali provest ćemo internu istragu, kao i vještačenje čelik-čela na ovom i drugim brodovima kako bismo utvrdili odgovaraju li ta čelik-čela tehničkim specifikacijama iz postupka javne nabave putem koje su nabavljena – rekao je Sopta za Novi list.

