FOTO Novi pad rampe trajekta, oglasila se Jadrolinija: 'Došlo je do tehničkog problema, ali voda nije ušla u garažu'

Zbog tehničkog problema s rampom brod Mljet u luci Supetar iskrcao je vozila i putnike preko druge rampe, u tijeku je otklanjanje problema, a liniju je preuzeo drugi trajekt, izvijestila je u subotu navečer Jadrolinija Rijeka naglašavajući da nije došlo do prodora mora u prostor garaže.

Priopćenje Jadrolinije uslijedilo je nakon što su mediji objavili fotografije broda, kojem je pala rampa, kako pluta ispred supetarske luke. "Radi tehničkog problema s rampom, brod Mljet je u luci Supetar iskrcao sva vozila i putnike preko druge rampe. U tijeku je otklanjanje tehničkog problema. Liniju Split - Supetar preuzima trajekt Hrvat", naveli su nakon toga iz Jadrolinije.

Foto: Jadrolinija

Pojedini mediji objavili su i izjave čitatelja koji su naveli da je došlo do prodora mora u prostor garaže, a iz Jadrolinije to demantiraju. "Nadodajmo da do prodora mora u prostor garaže nije došlo, a što je vidljivo na objavljenim fotogalerijama", stoji u priopćenju Jadrolinije koja je poslala i fotografije garaža na brodu Mljet.

Podsjetimo, 11. kolovoza na t rajektu "Lastovo" u luci na Malom Lošinju dogodila se nezapamćena tragedija, uslijed koje je brodska rampa usmrtila trojicu pomoraca. Jedan član posade koji je pao u more s teškim je ozljedama završio u bolnici i izvan je životne opasnosti. Poginuli pomorci su vođa stroja Boško Kostović (58) iz Vinišća i kormilari Marko Topić (38) iz Solina te Denis Šarić (54) iz Zadra. Kostović je u Jadroliniji radio punih 35 godina, Šarić 18, a Topić oko tri godine.

VEZANI ČLANCI:

Uzrok nesreće još se istražuje. Uz ostala državna tijela, u istragu je uključena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, u kojoj su najavili su da će do kraja godine izraditi nacrt što se točno dogodilo tog 11. kolovoza iza 15 sati. Agencija je osnovana 2013. kao nezavisno tijelo koje potpuno autonomno provodi sigurnosne istrage kako bi utvrdilo uzroke nesreća, pa u skladu s time izdalo sigurnosne preporuke. Agencija ima tri glavna istražitelja, po jednog za svako područje istraživanja.

Spomenimo i da se sredinom kolovoza dogodio kvar na rampi na trajektu "Tin Ujević", odnosno pukla je sajla koja je u skorom roku popravljena. Za to vrijeme putnici su, umjesto Ujevićem, za Brač isplovili trajektom "Mljet".