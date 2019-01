Dosta je politikantstva u našoj županiji, to nas je koštalo zaostalosti!

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ima razloga za zadovoljstvo. počeli su se realizirati brojni važni infrastrukturni projekti usvojeni na sjednici Vlade, a zadnjeg dana prošle godine Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je odluku o financiranju izgradnje CGO Lećevica.

Kako će projekt Lećevica dalje teći, odnosno kada će Splitsko-dalmatinska županija riješiti problem otpada?

Lećevica se čeka već 12 godina i napokon ide u realizaciju zahvaljujući ovoj Vladi, premijeru Plenkoviću, ministru Tomislavu Ćoriću i, naravno, našem intenzivnom radu. Zadnjeg dana prošle godine donesena je odluka da je za projekt Lećevica osigurano 320,460.000 kuna. Ugovor će se potpisati u siječnju. Očekujemo do kraja godine početak radova, čije je predviđeno trajanje 16 mjeseci, što znači da polovicom 2021. možemo očekivati RČCO Lećevicu u probnom radu.

Svi se sjećamo prosvjeda u Lećevici prije 10-ak godina. Koliko je aktualni projekt različit od onog kojem su se protivile ekološke udruge?

Umnogome se razlikuje čak i od onoga što smo imali prije tri godine. Usklađen je sa svim najsuvremenijim standardima koji se danas primjenjuju u Europi. Bili smo u Ljubljani i drugim gradovima koji služe drugima za primjer, a naš centar bit će još suvremeniji i kvalitetnije opremljen. Lećevica nije odlagalište otpada, to treba shvatiti, ne može se usporediti ni s jednim postojećim centrom u Hrvatskoj. Naš je suvremeniji od svih.

Vlada je odobrila novac i za tunel Kozjak koji zagovarate. Kada će biti sagrađen?

Ministar Butković, splitski gradonačelnik, predstavnik Hrvatskih cesta i ja sastajemo se jednom mjesečno i pratimo projekte dogovorene na sjednici Vlade u Splitu.

Što se tiče tunela Kozjak, raspisan je natječaj za izradu studije. Mislim da ćemo za 18 mjeseci imati građevinsku dozvolu i početi radove. To je kapitalni projekt zbog razvoja zapadnog, ruralnog, dijela županije, primjerice kao što je tunel Sveti Ilija podigao cijelu Imotsku krajinu. Tunel će put od autoceste do zračne luke u Kaštelima skratiti na osam kilometara, a od Splita do centra u Lećevici za čak 22 km i dugoročno gledano, najbitnije, to je novi ulaz u grad Split. Jer tunel i spoj do D8 samo je prva faza koja će dobiti puni smisao gradnjom mosta svetog Duje od magistrale do Stinica i Split će dobiti novi ulaz.

Što je s tunelom Drvenik – Ravča, zbog kojeg su Vrgorčani najavili prosvjede?

To je također vrlo bitan projekt za našu županiju. Oba tunela imala su lokacijske dozvole 2011., ali, nažalost, zbog tromosti tadašnje državne uprave, HC-a i Vlade one su istekle i moramo ispočetka. Pokrenuli smo intenzivno oba projekta. Tunel Ravča – Drvenik nužan je za Hvarane i predispozicija je za njega gradnja luke u Sućurju i dužotočna prometnica. Riječ je o strateškim projektima koje je usvojila Vlada i ta je studija u izradi. Cilj je povezati Hvar sa zaleđem, a zapelo je s gradnjom luke u Gradcu. Izrađen je glavni projekt, ali usprotivila mu se lokalna samouprava koja ga je zaustavila.

Ne želim politiziranje oko bilo kakvih projekata. To nas je koštalo zaostalosti za Rijekom i Zadrom. Riječani i Zadrani, kad rade za svoju lokalnu zajednicu, složni su neovisno o političkoj opciji kojoj pripadaju. Mi iz toga moramo nešto naučiti. Dosta je takvog ponašanja! Ono što je u interesu građana naše županije možemo ostvariti samo suradnjom. Došlo je vrijeme da zajednički zastupamo svoje interese i onda neće biti upitni ni tunel Kozjak, ni tunel Drvenik – Ravča, ni obilaznica Splita i Omiša, ni Lećevica, ni bilo koji drugi projekt.

Ističete dobru suradnju Županije sa saborskim zastupnicima HDZ-a. Pozivate li na sastanke i ostale, npr. Miru Bulja i Arsena Bauka?

Na naše sastanke županijske uprave s načelnicima i gradonačelnicima, a održali smo ih pet, uvijek redovito pozivamo sve saborske zastupnike s područja županije. Oni često imaju obveze, ja to razumijem jer mi termine prilagođavamo načelnicima. Imamo mi kvalitetnu suradnju u rješavanju nekih problema, ali želim apelirati: dajte ljudi, građane ne zanima boja našeg dresa, oni žele bolje ceste, tunele, rješavanje otpada... Budemo li se nadmetali, činimo to programima od interesa za cijelu županiju.

Kakva je suradnja s načelnicima i gradonačelnicima?

Zahvaljujem svim načelnicima i gradonačelnicima, a ukupno ih je 55 na području naše županije, na izuzetno kvalitetnoj suradnji. Zato i jesmo iskristalizirali i neke projekte. Prva smo županija koja je svima dodijelila udžbenike besplatno, opremili smo vatrogastvo gotovo na zavidnoj razini i raspisali natječaje za liječničke specijalizacije. Najnovija je ideja zadnjeg sastanka na koji smo pozvali i rektora Ljutića disperzija Sveučilišta, studij turizma u Makarskoj. Prvi smo u proračun uvrstili sufinanciranje popodnevnog boravka djece u vrtićima, a to je prepoznalo i preuzelo Ministarstvo. Veseli me da su 2018. u splitskom rodilištu rođena 204 djeteta više nego 2017., a to je prvi porast nakon šest godina. U cijeloj Hrvatskoj rođeno je 340 djece više, znači skoro dvije trećine u našoj županiji. To je sigurno rezultat i naše sinergije jer se i ta populacijska mjera iskristalizirala na takvim susretima i šteta bi bilo da zbog politikantstva, jer smo u nekoj izbornoj godini, to narušimo.

Koliko je Županija uspješna u privlačenju sredstava iz fondova EU?

Jako sam zadovoljan. Imamo u optjecaju više od 160 milijuna kuna iz europskih fondova, a 39 projekata čeka na evaluaciju. Imamo problem kadrova. Zato smo osnovali centre izvrsnosti i pokrenuli projekt Edit i uvjeren sam da će u tri-četiri godine, kad prva ekipa izađe iz programa, gospodarsko tržište naše županije biti jako zadovoljno jer će imati bazen kvalitetnog, obučenog kadra.