Bivšu pred djecom htio utrpati u gepek: 'Molila je da prestane, mlatio ju je do krvi...'

Ubio bi je, siguran sam, da joj ti dečki koji su se slučajno našli na ulici nisu priskočili u pomoć – riječi su jednog od očevidaca koji je u četvrtak popodne svjedočio brutalnom nasilničkom ispadu koji se dogodio na zagrebačkoj Peščenici.

Mirno se odvezao

Sve je počelo kad je 39-godišnji muškarac nazvao svoju 26-godišnju bivšu partnericu s kojom ima dvoje djece kako bi se, baš kao što je to činio i prije, dogovorio s njom gdje i kada da dođe po djecu, koja su trebala neko vrijeme provesti s njim. Dogovorili su se da će on malo poslije 17 sati doći pred njezinu zgradu, što je i učinio, a jesu li već tada među njima postojale neke trzavice, u ovom trenutku nije poznato. Kad je ona s djecom izašla iz zgrade i nakon što su djecu posjeli na stražnje sjedalo Škode Superb zagrebačkih registracija, 39-godišnjak je potpuno “izgubio kompas”.

– Počeo je vikati na nju, psovati joj mater, rodbinu, svece, zaista je to bilo degutantno slušati, a nije ga omelo ni to što su ulicom prolazili ljudi. Puknula ga je žuta minuta i izgledalo je kao da uopće nema kontrolu nad sobom. Negdje usred te bujice psovki uzeo je vrećicu u kojoj je bio nekakav veći tvrdi predmet, nisam siguran što točno, i počeo je divljački udarati po glavi. Ona je plakala i molila ga da prestane, a on ju je mlatio sve dok je nije oblila krv – kazuje jedan od očevidaca. Prema njegovim riječima, nasilnik nije prestao ni nakon što je pala na pod, a ono zbog čega je cijeli događaj posebno potresan jest to da se sve odvijalo pred očima njihove djece koja su u potpunom šoku sve promatrala iz automobila.

Nakon što ju je pretukao, 39-godišnjak ju je na silu podignuo i pokušao “poput vreće” ubaciti u prtljažnik automobila, i to bi mu vjerojatno i pošlo za rukom da se u priču nisu uplela trojica prolaznika, od kojih je jedan bio i maloljetan. Pojurili su prema nasilniku i počeli ga odgurivati od automobila, što je nesretnoj ženi koja je jedva bila pri svijesti dalo nekoliko trenutaka da dođe k sebi i uspije pobjeći u obližnju zgradu, gdje je ostala sve do dolaska policije.

Međutim, nasilniku to nije bilo dosta, pa je mirno sjeo u automobil, zaprijetio svojoj djeci da se ne miču, i zatim lagano vozeći otišao u nepoznato. Iako je policija brzo došla na mjesto događaja, ni muškarcu ni djeci nije bilo ni traga ni glasa, zbog čega je zagrebačka policija, s obzirom na to da su u tom trenutku imali slučaj otmice dvoje djece, o svemu obavijestila sve policijske uprave u zemlji. U međuvremenu je po pretučenu 26-godišnjakinju došla hitna koja ju je prevezla u KBC Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, ali izvan životne opasnosti.

Oprez na granicama

Zbog težine ozljeda zadržana je u bolnici, a u međuvremenu se u cijeloj Hrvatskoj odvijala potraga na svim razinama. O događaju su bili obaviješteni i policajci na graničnim prijelazima u slučaju da 39-godišnjak pokuša napustiti državu. Prvih nekoliko sati nije bilo nikakvih informacijama o otmičaru, a zatim je, malo prije ponoći, na području Osječko-baranjske županije zatečena Škoda Superb za kojom su tragale sve raspoložive policijske snage. U ekspresnoj akciji uhićen je 39-godišnji nasilnik. Djeca nisu ozlijeđena, no preživjela su traumu.

Pogledajte video: Zašto gore automobili u Zagrebu