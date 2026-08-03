Dijelu Hrvatske prijete redukcije vode, izdano je i upozorenje? Ako ne smanjite potrošnju...'

Istarski vodovod i odvodnja Buzet uputio je građanima posljednje upozorenje da odmah smanje potrošnju vode za navodnjavanje zelenih površina i pranje dvorišta. U suprotnom bi, upozoravaju, moglo doći do uvođenja redukcija na dijelu vodoopskrbnog sustava. Kako navode iz Vodovoda, dugotrajno sušno razdoblje i visoke ljetne temperature posljednjih su dana uzrokovali ekstreman porast potrošnje vode. Najveći dio dodatne potrošnje odnosi se na zalijevanje travnjaka, vrtova i drugih zelenih površina.

Iz tvrtke ističu da problem nije količina vode na izvorištima, već ograničeni kapacitet distribucijske mreže. Pojedini cjevovodi manjeg promjera ne mogu u isto vrijeme dopremiti dovoljne količine vode svim korisnicima, zbog čega dolazi do opterećenja sustava. Kako bi se osigurala uredna opskrba vodom za osnovne životne potrebe, građani se pozivaju da odmah smanje nepotrebnu potrošnju vode.

Apel se odnosi na područje Vižinade, Kaštelira-Labinaca, Višnjana i Tinjana, kao i na naselja Baderna i Žbandaj na području Grada Poreča te Barat u Općini Kanfanar. Vodovod upozorava i da zbog pada tlaka u mreži kod pojedinih korisnika može doći do zamućenja vode. U slučaju pojave zamućene vode građani trebaju obavijestiti dežurnog dispečera Istarskog vodovoda.

Naglašavaju kako je riječ o posljednjem upozorenju prije mogućeg uvođenja prvog stupnja redukcije vode. Pozivaju sve potrošače na odgovorno i racionalno korištenje kako bi se izbjegle dodatne mjere te osigurala stabilna vodoopskrba tijekom aktualnog toplinskog vala. Iz Vodovoda Pula – Labin, koji opskrbljuje Puljštinu, Labinštinu i dio središnje Istre, istodobno poručuju da na njihovom području nema najava redukcija te da je opskrba vodom zasad uredna i stabilna.