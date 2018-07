Donosimo sadržaj pisma koje je Obersnel uputio Predsjedništvu SDP-a

Dugogodišnji SDP-ov gradonačelnik Rijeke i ugledni član stranke Vojko Obersnel uputio je Predsjedništvu SDP-a interno pismo u kojem obrazlaže s kojim se sve problemima stranka suočava i traži odgovore. Prvo je zatražio da mu se objasni 18%-tna potpora birača iskazana prema anketama Crobarometra koja je u padu već dulje vrijeme, ali i istovremeni značajni rast potpore Živom Zidu.

"Osobno smatram da je pad podrške rezultat nemogućnosti da se tradicionalni birači SDP-a (a to je populacija političke orijentacije lijevo od centra, većinski iz urbanih naselja, otvorenog uključivog svjetonazora, visoko ili više obrazovana, mlađe i srednje dobi) poistovjete ili se pronađu u porukama koje šaljemo – kako porukama svjetonazorskog karaktera, tako i u konkretnim programskim porukama i inicijativama koje pokrećemo. Također, osobno smatram da je Facebook napad na agenciju Ipsos i pozivanje na rezultate fantomske agencije koju je izmislio Tomislav Karamarko bio dosta loše osmišljen pokušaj spina da se skrene s teme lošeg rejtinga. Već viđeno. Svi dobro znamo da je riječ o jednoj od najvećih agencija i najboljoj agenciji u Hrvatskoj, kao i da je Crobarometar jedino mjesečno terensko istraživanje, pa samim time i najrelevantnije. Ukoliko ima drugačijih mišljenja, očekujem ih od vas", stoji u pismu.

Zanima ga također stav Predsjedništva o pitanju koje je Bernardić postavio premijeru u Saboru a koje se tiče suspenzije Facebook stranice „Di su pare“. Pita Predsjedništvo "Smatrate li to pitanje i dobiveni odgovor bitnim za daljnje aktivnosti i pozicioniranje SDP-a na političkoj sceni Hrvatske i na koji način?

"Osobno smatram da lider političke oporbe, ako to želi biti, ne može nastupati u Saboru s ovako deplasiranim pitanjem. Prvo, to pitanje nije u nadležnosti Vlade ni premijera i većina imalo komunikacijski obrazovanih birača to zna. Facebook je prilično autonoman u donošenju odluka o suspenzijama stranica, o reagiranjima po prijavama za govor mržnje i slično na FB stranicama. No, čak da ova tema i jest u nadležnosti Vlade, smatram da je takvo pitanje trebao postaviti neki drugi zastupnik, a ne predsjednik vodeće oporbene stranke. Baviti se problematikom satire u ekonomski silno osjetljivom trenutku za državu, posve je neprimjereno vođi oporbe. Posebno jer je pogriješio metu i trenutak. Dan uoči te saborske rasprave, mediji su donijeli vijest o neisplati plaća radnicima u brodograđevnoj industriji. Smatram da bi bilo primjerenije da se Bernardić u Saboru osvrnuo na to i upitao premijera je li brodogradnja strateška hrvatska grana i postoji li ikakvo razmišljanje Vlade o načinima prevladavanja problema s kojima se hrvatska brodogradnja, u kontekstu Uljanika i 3.maja, susrela."

Zanima ga i kako SDP namjerava osigurati besplatne vrtiće za svu djecu u Hrvatskoj, tko je radio procjenu potrebnih financijskih sredstava po tom pitanju i na koji način, te što je ta procjena pokazala. Obersnel smatra kako bi se za besplatne vrtiće i udžbenike u obzir trebala uzeti socijalna situacija tako da oni izvrsnog imovinskog stanja nemaju pravo na besplatne udžbenike. Nudi i riječki socijaldemokratski model za vrtiće i udžbenike koji se u tom gradu primjenjuje već dugi niz godina. Obersnel s velikim nezadovoljstvom konstatira kako predsjednika stranke nije bilo u Saboru na raspravi o dvije referendumske inicijative.

"Gdje je bio naš predsjednik i većina saborskih zastupnika kad se pred neki dan u Saboru raspravljalo o zahtjevima za raspisivanje referenduma dviju građanskih inicijativa? To smatram najvažnijom svjetonazorskom temom u aktualnom političkom trenutku i očekivao sam jasan stav predsjednika i SDPa iznesen kroz saborsku raspravu. Siguran sam da su to očekivali i naši članovi i birači", piše Obersnel.

Riječki gradonačelnik istče da je stranka svojedobno otvorila besplatni telefon za dobavljače i radnike Agrokora pa ga zanima je li ta ideja usuglašena i dogovorena na Predsjedništvu.

"Ako nije zanima me vaša stajališta po tom pitanju. Ako je, zanima me koje mjere pomoći su ponuđene onima koji su na taj telefon zvali i koliko se uopće osoba javilo? Jesu li mjere pomoći realizirane i je li o njima javnost izvještena? Moguće da mi je informacija promakla, no u redu bi bilo, u svijetu suvremenih komunikacijskih tehnologija pronaći način da se članovi obavijeste o uspješnosti inicijativa koje središnjica pokreće. Svo vrijeme, osim izrugivanja ovim SDP-ovim nemuštim reakcijama, nisam primijetio da je SDP imao ikakve kontakte s ijednim dobavljačem. Molim vas da me informirate ako su mi te vijesti promakle, odnosno pitam na koji je način SDP u proteklih godinu i nešto pozitivno doprinio razrješenju krize s Agrokorom".

Smatra da tema o kojima bi morali raspraviti ima sigurno i više, a da je samo neke naveo prema vlastitom prisjećanju i po prisjećanju na razgovore koje je vodio s članstvom na terenu i s građanima Rijeke. Priznaje da teme možda zato djeluju nestrukturirano, ali je uvjeren da će Predsjedništvo steći dojam o svemu onome što je uzdrmalo stranku i što je uzrokovalo javne reakcije kako pojedinih članova tako još više i šire javnosti.

"Postoji, međutim, mogućnost i da su sve ovo što sam nastojao popisati organizirane aktivnosti u svjesnom provođenju politike koju vi kao članovi Predsjedništva razumijete na nekoj drugoj razini, zasad neuhvatljivoj nama, ostalim članovima, i biračima od kojih tražimo povjerenje. U tom smislu nadam se da će i vaši odgovori na ovo pismo pomoći da se rasvijetli dubina te organizirane politike koju provodite", zaključuje Vojko Obersnel.