Donald Trump se obraća javnosti: Naše oružane snage spremne su na sve

Američki predsjednik Donald Trump obratit će se javnosti zbog iranskog napada na dvije iračke vojne baze u kojima se nalaze američke i britanske vojne snage. Podsjećamo, Iranska revolucionarna garda u akciji "Mučenik Sulejmani" ispalila je 12 balističkih projektila. Najmanje deset njih pogodilo je bazu Al-Assad, a dvije Erbil.

- Iran neće smjeti imati nuklearno oružje. Američki narod treba biti sretan. Niti jedan američki vojnik nije ozlijeđen u iranskom napadu. Učinjena je minimalna šteta. Naše oružane snage spremne su za sve. Kako se čini, Iran će odstupiti. - kazao je Donald Trump.

Trump je ranije objavio na Twitteru kako je sve u redu, te da je procjena žrtava i štete u tijeku. Najavio je svoje obraćanje javnosti.

"Sve je u redu. Projektili lansirani iz Irana na dvije vojne baze u Iraku. Procjena žrtava i štete u tijeku je. Zasad je sve dobro! Imamo daleko najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svijetu!"

