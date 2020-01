Analiza iranskog napada na baze SAD-a: Jedna stvar je indikativna

Iranska Revolucionarna garda, kako se i očekivalo, odgovorila je na ubojstvo generala Qassema Soleimanija, zapovjednika elitne brigade u iranskog revolucionarnoj gradi, Al Quds, ispalivši 12 balističkih projektila na dvije američke baze u Iraku. Najmanje 10 balističkih raketa pogodilo je bazu Al Assad, a najmanje dvije balističke rakete pogodile su Erbil. Iako su američke snage već duže vrijeme u punoj pripravnosti i očekivali su napade, nije jasno kako sustav protuzračne obrane nije oborio niti jedan od deset balističkih raketa koje su pogodile vojnu bazu Al Assad.

Odmah nakon napada, iranska državna televizija poručila je da je riječ o odmazdi za ubojstvo generala Qassema Soleimanija navodeći da su baze pogođene raketama zemlja-zemlja. Iranska Revolucionarna garda tvrdi kako je u napadu ubijeno najmanje 80 američkih vojnika te su uništeni mnogi jurišni helikopteri koji su se nalazili u bazama tvrdeći da su baze pogođene balističkim raketama "Qayam" i "Zulfiqar" čiji je najmanji domet od 800 km.

Ono što je indikativno jest da se napad dogodio u 01,20 sati po lokalnom vremenu u točno vrijeme napada na generala Qassema prilikom čega je ubijen. Iranska Revolucionarna garda zaprijetila je da je već odabrano 100 ciljeva diljem svijeta, a najviše u zemljama Zaljeva i Izraelu, u slučaju da SAD odgovori i napadne Iran. Isto tako, zapovjednik iranske Revolucionarne garde Husein Salami, upozorio je sve susjedne zemlje koje imaju američke baze da neće napadati samo američke baze već i njihove gradove i naftna postrojenja a najviše prijetnji uputio je UAE , zemlju kojoj su se iz američke vojne baze podigli bombarderi za vrijeme iranskog napada na američke baze. Iranski dalekometni balistički projektili usmjereni su i na Afganistan gdje se nalaze američke baze. Pentagon je demantirao da je ubijeno 80 njihovih vojnika navodeći kako još uvijek rade analizu na temelju koje će SAD odgovoriti.

Iako su Amerikanci očekivali obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa odmah nakon sastanka s timom za nacionalnu sigurnost to se nije dogodilo već je najavio svoje obraćanje danas ujutro oglasivši se na Twitteru s porukom : “Sve je u redu. Imamo najmoćniju i dobro opremljenu vojsku svugdje u svijetu.” sve oči svijeta danas su uprte u američkog predsjednika Donalda Trumpa o čijoj odluci ovisi budućnost Bliskog istoka. Ako će Donald Trump donijeti odluku o napadu na Iran, Iranci će zasigurno ostvariti svoje prijetnje i napadati zemlje koje imaju američke baze i Izrael. Tenzije su podignute danas ujutro nakon što je Izrael objavio kako libanonski Hezbollah dovlači teško naoružanje na granicu s Izraelom.

Prije dva dana, glavni tajnik Hezbollaha, šeik Hassan Hasrallah, u svom je govoru bio jasan kazavši kako u slučaju bilo kakvog napada na Iran, Hezbollah neće stajati po strani. Analitičari vjeruju da će kod Donalda Trumpa, koji nije htio donijeti odluku odmah nakon napada, čekajući hladnu glavu, ipak prevladati razum i da neće odgovoriti na osvetu i napasti iransku Revolucionarnu gardu s obzirom na to da i Iran danas nakon što je osvetio Qassema Soleimanija ne želi uči u nikakve ratove. Pitanje je da li američkom predsjedniku prihvatljiva osveta na ovakav način s obzirom na to da je odmah nakon prijetnji odmazdom poslao pismo Irancima preko švicarskog veleposlanika u Iranu u kojem stoji kako "ako se Iran želi osvetiti SAD-u neka to učini na isti način kako je to učinio SAD, a ne više od toga".

