Domaći luksuzni hotel oduševio ponudom: 'U slučaju kiše gostima vraćamo novac, a smještaj im ostaje'

Prije nekoliko mjeseci s radom je na otoku Cresu krenuo luksuzni boutique hotel The Isolano koji pripada Autograph Collection by Marriott liniji. Riječ je o prvom Marriottovom hotelu na nekom od hrvatskih otoka ali i prvom Autograph Collectionu u Hrvatskoj koji je adult only, a što znači da je boravak dopušten samo osobama starijim od 12 godina. Početkom svibnja menadžment hotela objavio je vijest koja se poput munje proširila među domaćim gostima koji predsezonu odnosno mjesec svibanj vide kao idealno razdoblje za izlet na more. Naime, The Isolano će tijekom cijelog mjeseca svibnja imati aktivnu kampanju kojom će svim gostima vraćati 50 % cijene noćenja u slučaju da goste na odmoru zatekne kiša.

Foto: The Isolano, Cres, Autograph Collection Hotels

Generalni menadžer hotela, Mario ivić, pojasnio je detalje ove kampanje. “Kampanju smo pokrenuli iz nekoliko razloga. Prvi je taj što smo novi hotel i uistinu nam je stalo da nas osim međunarodnih gostiju otkriju i domaći gosti, pogotovo u predsezoni. Cres se nalazi na sat i pol vožnje od Zagreba, a u zadnje vrijeme primjećujemo čak dosta gostiju iz Dalmacije koji otkrivaju ovaj čarobni otok. Drugi je razlog taj što smo primijetili medijske napise o lošoj prognozi tijekom svibnja pa smo tome odlučili doskočiti jednom šarmatnom i dosad neviđenom akcijom. Naime, mi smo baš uvjereni da će na našem sunčanom otoku uživati tko god da dođe pa smo to odlučili i jamčiti. Treći i najvažniji razlog krije se u tome što baš za nadolazeći vikend organiziramo spektakularnu večeru u 9 sljedova s Michelin potpisom. Vidimo to kao savršenu priliku za vikend izlet na Cres i prepuštanje potpunom hedonizmu što se tiče naše gastronomije ali i ostalih sadržaja”, kaže Ivić dodavši kako velike ambicije polažu u svoju hotelsku kuhinju koja pretendira postati među najboljima u Hrvatskoj.

Foto: The Isolano, Cres, Autograph Collection Hotels

Menadžer Ivić naglasio je da akcija vrijedi za sve rezervacije s boravkom između 1. svibnja i 31. svibnja 2025. godine s minimalnim boravkom od dvije noći. “Svim gostima vratit ćemo 50% cijene noćenja, a njaviše dvije noći po boravku mogu biti nadoknađene. Gosti samo moraju obavijestiti recepciju do 22:00 sata istog dana za koji samtraju da ispunjava uvjete za kišni dan”, pojasnio je Ivić.

Što se pak spomenute večere tiče, riječ je o projektu chefa kuhinje u The Isolanu Aleksandra Kerekeša koji organizira “Four Hands Dinner” prilikom čega će sa chefom Markom Đerićem pripremiti fine dining večeru u 9 sljedova. Kerekeš je jedan od najtalentiranijih chefova koji se afirmirao u Beogradu, a iskustvo je stjecao u eminentnim španjolskim kuhinjama pa se usavršavao u Japanu. Danas na Cresu uspješno gradi azijsko-mediteransku gastronomsku fuziju. Šira javnost ga pamti kao spektakularnot gosta u prošlogodišnjem Masterchefu.

Chef Marko Đerić je pak kuhar koji se usavršavao u mnogim prestižnim restoranima u Danskoj, Italiji i Švicarskoj. Njegova kuhinja uspješno kombinira moderne tehnike s tradicionalnim balkanskim okusima. U siječnju 2025. njegov restoran Langouste u Beogradu dobio je Michelinovu zvjezdicu.

Tako će se na njihovom meniju naći:

Starteri

- Janjeća tartleta: creska janjetina, šumsko voće i ovčji sir

- Gljiva tartleta: šampinjoni, lisičarke i smrčak

- Jaje: stelja, žumanjak burnt butter, pena od sira iz mješine i fermentirane rotkvice

Predjela

- Takoyaki moravka i mješina

- Creske lignje u plavoj spirulini na bešamelu od lignji s morskim grožđem

- Škampi: lemon beurre blanc, krema od medvjeđeg luka i miso glaze

Glavna jela

- Oslić u listu smokve sa citrusnim beuree blanc umakom, divljim šparogama i kavijarom

- Brioche s janjetinom

- Creska janjetina u umaku od kvasca i janjeći demi glace, hrskava janjeća vlakna i blini od gljiva

Deserti

- Sladoled od aloe vere s gelom od maline i teraninom aromatiziranim s hrastom

- Sladoled od ovčjeg mlijeka s kremom od artičoke i prahom od drače

Petit Four

- Lavanda, maslina, med i kadulja

Novi resort The Isolano Autograph Collection na Cresu ima 49 prostranih, elegantno uređenih soba u pet kategorija, dva vanjska grijana bazena, beach bar, dvoranu za evente, nekoliko različitih gastro lokacija, kao i moderan wellness i SPA centar, a goste će posebno oduševiti ekskluzivan pristup plaži, samo nekoliko koraka od njihovih soba. Dizajn pak evocira autentični jadranski šarm pa tako ovaj hotel sadrži kamen s otoka Brača, pažljivo uklopljen u arhitekturu i dekor, kako bi gosti od samog trenutka dolaska osjetili povijest i tradiciju cjelokupnog podneblja morske Hrvatske. Uređenje interijera potpisuje naša proslavljena dizajnerica Kristina Zanić.

Eksterijer hotela okružen je netaknutim krajolicima i skrivenim plažama te nudi izravan pristup obali i prekrasan pogled, a nalazi se na samo desetak minuta hoda od grada Cresa. Posebna pažnja posvećena je očuvanju tradicionalnog izgleda, gdje se osjeti venecijanski arhitektonski utjecaj koji je kroz stoljeća ostao prisutan na otoku.