Doktor Nogalo u suzama: 'Sve su lagali i izmislili. Nisam nikome nikada lizao du*e'

Nakon što je smijenjen nakon 23 godine na čelu bolnice Srebrnjak, doc. dr. Boro Nogalo danas je u 11 sati u bolnici trebao održati konferenciju za novinare. Nisu ga htjeli pustiti u bolnicu pa je konferenciju održao ispred bolnice.

Nogalo se rasplakao na samom početku obraćanja javnosti.

"Ne znam kada sam u životu plakao. Radio sam ovdje s ovim ljudima 23 godine i kome smeta da smo postali ovakva klinika. Nisam kriv po onim činjenicama koje oni navode. Njihove podvale, to njima služi na čast. Meni su bitni ovi moji ljudi koji su uz mene. Trudio sam se da budem pravedan. Sve su lagali i izmislili. Život teče dalje. Do ovoga me dovela moja tvrdoglavost. Nisam nikome nikada lizao dupe. Nisam bio ni u jednoj stranci. U dva dana te smjene kao da ništa nisi radio te još impliciraju da si nešto kriminalno radio", kazao je Nogalo.

"Zabranili su mi da nešto kažem danas. Nikoga i ne krivim, to su odradili interesni lobiji. Puno je političke diktature", dodao je.

"Ništa nisam radio nečasno. Ovo je presica na kojoj sam dao samo jedan sažetak. Spoznao sam nešto puno vrednije", kazao je bivši ravnatelj pokazujući na ljude koji su stali uz njega.

Podsjetimo, Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak smijenilo je docenta Boru Nogala s dužnosti ravnatelja. Kao razlog naveli su proceduralne nepravilnosti u zapošljavanju liječnika u zadnjih sedam godina. Kao mogući povod njegovoj smjeni, Nogalo je naveo želju za preuzimanjem i kontrolu nad projektom Dječje bolnice Srebrnjak koja je u srpnju ove godine potpisala najveći infrastrukturni projekt iz zdravstva i znanosti u Hrvatskoj financiran iz strukturnih fondova EU, u vrijednosti 60 milijuna eura.