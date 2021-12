Dok europske zemlje pooštravaju mjere, Hrvatska ide u drugom smjeru

Strahujući pred brzoširećom omikron varijantom koronavirusa, europske zemlje vođene preporukama ECDC-a uvode nova ograničenja, dok Hrvatska, međutim, ide u drugom smjeru. Stožer je odobrio po dva sata dulji rad ugostiteljskim objektima u noći na Božić i Novu godinu, što je ministar Beroš obrazložio "mirnom situacijom".

Voditelj službe za epidemiologiju zaraznih bolesti prim. Bernard Kaić ne slaže se s tim da je situacija mirna i smatra je i dalje zabrinjavajućom. "Teško je reći da je mirna uz 4000 novooboljelih dnevno. Baš taj izraz ne bih upotrijebio", rekao je danas Kaić u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

Podcjenjujemo li mi u Hrvatskoj opasnost od omikrona? Podilazimo li prosvjednicima protiv svega što ima veze s COVID-19? Ili je simboličnih dvaput po dva sata produljenja radnog vremena kafića i restorana uravnotežena odluka na liniji stalnog balansiranja između virusa i nužno normalnog života?

Referendum protiv zdravlja

– Upravo zato što ne znamo što nam nosi omikron i neizvjesna je njegova snaga, mislim da nije vrijeme ni za kakva opuštanja. Vjerujem da zapadenoeuropske zemlje idu u dodatna postroženja upravo zbog neizvjesnosti koju donosi novi soj. U Hrvatskoj još nije završio četvrti val, to govori podatak da smo danas imali više novozaraženih nego prije sedam dana i da je u bolnicama još 2000 bolesnika – upozorava dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Iako intenzitet zadnjih tjedana pada, udio pozitivnih među testiranima opet nešto raste, upozorava dr. Saša Srića, pulmolog iz KBC Zagreb. – To je zasigurno sve, samo ne situacija koja se može proglasiti mirnom, kao što u ovom trenutku proglašava ministar. Vrlo se lako može dogoditi da će se četvrti val stopiti s petim, budući da je omikron već posvuda prisutan, a to bi nas moglo dovesti u nezgodnu situaciju. U ovom trenutku olabavljenje mjera nije nešto za čim bih ja posegnuo, to je nešto što daje vjetar u leđa ekipi oko sakupljača potpisa i smišljanja "referenduma protiv zdravlja", tako bih ga nazvao – govori Srića.

Na popuštanje mjera, dr. Ivo Ivić, šef infektologije KBC-a Split, u županiji gdje se zaraza trenutačno najbrže širi, gorko se nasmijao.

– Prelijevanje iz šupljeg u prazno, ali što vrijedi govoriti? Mi s polovicom cijepljenog stanovništva imamo intenzitet pandemije koji je gotovo ravan onom prošle zime, kada nismo imali nikoga cijepljenog! To znači da mi živimo kao da korone nema i da se ona necijepljena polovica zaražava samo tako. Naravno da bih ja stavio obavezno cijepljenje i ograničio okupljanja, ali šira društvena zajednica prihvatila je stanje ovakvim kakvo je. To je kao za vrijeme rata, niste išli na posao kad je oglasila uzbuna, pa ste onda u nekom trenutku rekli: Ma kvragu! Uvijek je pametnije biti oprezan, a sad, koga pogodi, pogodi – pomalo je rezigniran dr. Ivić.

Foto: Večenji list, izvor: Johns Hopkins University

Na oprez poziva i dr. Miroslav Venus, šef Epidemiološkog društva i ravnatelj NZJZ Virovitičko-podravske županije. Ljudi se opuste za blagdane i na oprez zaborave, a još uvijek ne znamo kako će omikron djelovati.

– Ako i izaziva blaže kliničke slike kod većine oboljelih, velik broj zaraženih će sigurno rezultirati većim brojem onih koji će trebati hospitalizaciju, a ono što svakako želimo izbjeći je da opet ne "zagušimo" bolnice, da budu slobodne raditi i druge svoje poslove. Zato treba imati na umu da se unatoč ovom ublažavanju mjera i dalje bude oprezan i da se trenutačno nešto povoljnija situacija opet ne naruši tijekom blagdana. Ipak, ja sam ta dva sata shvatio više kao simboličnu mjeru – kaže dr. Venus. Bilo bi dobro da se družimo u balončićima, kaže, s ljudima s kojima se inače viđamo, za koje znamo da su cijepljeni, preboljeli, da su odgovorni i sl.

– Ta dva sata ne mislim da će nešto drastično pogoršati situaciju, ali je bitno i da se uz to poruči da moramo i dalje biti odgovorni. Ne mislim da će se ovi koji su sve živo pozatvarali baš puno spasiti. Mislim da je važan balans, da je nekakav srednji put ključan, jer kad pogledate i otpor građana u drugim državama, koje su demokratski razvijenije, bar smo mislili da jesu, pa naši su prosvjedi kamilica. Tako da je i to vjerojatno uzrok upravo tog balansiranja – govori dr. Venus i ističe kako se balansiralo i periodom samoizolacije. Medicinski, inkubacija traje 14 dana, ali je skraćenje karantene na deset dana ustupak građanima u svrhu bolje suradnje, u protivnom bi više skrivali kontakte i time prouzročili veću štetu.

– Nisam pristalica toga da sve pozatvaramo, tek onda bi ljudi bili revoltirani. Vidjet ćemo, iskreno, tko će biti u pravu. Osobna odgovornost je najvažnija. Najgore je kad vidim da sam ja zabrinutiji za nečiji život i zdravlje od njega samog. Pola ljudi koji se cijepe pitaju: Kad mogu dobiti COVID potvrdu? Pitam ih: A interesira li vas kad ćete biti zaštićeni? Da, da, dobro, i to.... – ispričao nam je dr. Venus.

Prof. Vladimir Mićović, ravnatelj NZJZ-a Primorsko-goranske županije, smatra da ovo produljenje nije veliko popuštanje, iako je situacija u kojoj imamo deltu a omikron stiže vrlo zahtjevna. – Ako poštujemo sve propisane mjere, držimo se individualnih, a ne masovnih okupljanja, ne bi smjelo štetiti. Najviše ovisi o odgovornosti organizatora, dakle ugostitelja. Uostalom, ne bismo ni imali trenutačno, kakvo-takvo stišavanje situacije, da mjere nisu na snazi. Primjerice, Velika Britanija ukinula je sve mjere i sad imaju problem – kaže Mićović.

Čelnica KoHom-a dr. Nataša Ban Toskić ne smatra dobrom odlukom dulji noćni rad kafića jer u tome vidi ponovno relativiziranje važnosti mjera.

– Opet uvodimo neke iznimke i onda je opet teško ljudima objasniti zašto se u nekim situacijama može popustiti. Što je s ostalim danima? Slušala sam dr. Kaića pa je moj dojam da se ni sami epidemiolozi ne slažu s ovakvim postupanjem. Mi smo svaki put nakon nekih velikih događanja primjećivali intenziviranje novih slučajeva, a što će se dogoditi sada, vidjet ćemo. Svi se nadamo da neće biti posljedica, ali se s takvom relativizacijom ponovno dovodi u pitanje pridržavanje mjera i disciplina građana. Problem je u dosljednosti i vjerodostojnosti, ali to se više ne može popraviti. Takve događaje pratimo tijekom zadnje dvije godine. Ispočetka su se ljudi pridržavali u prvom naletu svega, sve im je bilo jasno i logično, a otkad se sve relativiziralo, sve je više i nemira – rezonira dr. Ban Toskić.

U vrhu smo po umrlima

Anesteziolog dr. Ivan Bekavac kaže da se produljenje radnog vremena lokala i može očekivati s obzirom na relativno obećavajuće brojeve hospitaliziranih, odnosno novozaraženih pacijenata kao i na broj mehanički ventiliranih u bolnicama.

– Međutim, s obzirom na to da je COVID-19 koji uzrokuje omikron-varijanta još nepotpuno jasna i relativna nepoznanica svijetu pa tako i nama, vjerujem da je mudro i opravdano pričekati s popuštanjem mjera i postupati u skladu s preporukama međunarodnih zdravstvenih institucija, onako kako to čine i ostale zemlje EU upravo s ciljem da se spriječi reverzija i porast novozaraženih, odnosno mehanički ventiliranih i hospitaliziranih, pa u konačnici i preminulih pacijenata. Nemojmo zaboraviti da je situacija u Hrvatskoj specifična, u samom smo vrhu po broju preminulih od COVID-19. Sigurno nam to ne ide u prilog i može se očekivati da ćemo vjerojatno i nastaviti s ovim žalosnim trendom, ne budemo li bili spremni za najgore. Dakle, u ovo blagdansko vrijeme medijske najave ne pokazuju nikakvih ozbiljnih ograničenja ni promjena u smislu ograničenja za razliku od europskih država gdje se znatno više i strože provode epidemiološke mjere tijekom blagdana. U Europi se može očekivati da to čine zbog opreza radi nepoznanice bolesti koju uzrokuje omikron-varijanta i stoga vjerujem da je opravdano postupiti oprezno jer je to jedino što nam daju kakvo-takvo jamstvo da se nećemo vratiti onim brojevima koji su bili dominantno u prethodnom mjesecu – kaže dr. Bekavac.

